Viste per la prima voltanello spazio interstellaremolecole di zuccheri, ingredienti chiave delle molecole di Dna e Rna e che sono alla base della vita. Si tratta dieritrulosio,uno zucchero che si trova facilmente neilamponi. La scoperta pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, si deve al gruppo di Izaskun Jiménez-Serra, del Centro di Astrobiologia (Cab) del Consiglio nazionale delle ricerche (Csic-Inta), e suggerisceche le molecole complesse importanti per la biologia possono formarsi nello spazio e potrebbero contribuire agli ingredienti chimici necessari ai processi metabolici e di replicazione.

La molecola è stata individuata nellanube molecolare G+0.693−0.027, un'immensa regione di gas e polveri situata nei pressi delcentrodellanostra galassiagrazie a una serie diradiotelescopiche ne hanno individuato la firma spettrale. E' unavariantedi zuccheri piuttostocomplessa,composta da4 atomi di carbonio e non 3come accade invece in molti altri zuccheri.

“Unascoperta inaspettatapoiché l'opinione prevalente in astrochimica è che le molecole interstellari crescano di dimensioni attraverso l'aggiunta sequenziale di atomi di carbonio”, ha detto Jimenez-Serra.L’eritrulosioè unozuccheropiuttostocomunesul nostro pianeta, dove ,si trova facilmente nel mais e nei lamponi, da cui viene estratto per essere spesso usato nelle creme autoabbronzanti, ma non lo si eramai osservato fuoridallaTerra.

La comparsa dei primi zuccheri sul nostro pianeta è uno deipunti chiave per l’origine della vitae da tempo si sospetta che possano aver avuto un’origine extraterrestreperché la loroformazione spontaneanelle condizioni esistenti sulle Terra miliardi di anni fa risulterebbe piuttostodifficile.Ad alimentare la tesi era stata la scoperta anni fa di tracce diribosio e glucosioin campioni dimeteoriti e asteroidi, e questa è la prima volta che uno zucchero viene rilevato direttamente nel mezzo interstellare.

Secondo gli autori, l'eritrulosiosi formerebbe all'interno dei ghiacci interstellari a partire damolecolepiù semplici come alcoli e aldeidi,e qualcosa di simile sarebbe avvenuto anche nelle vicinanze della Terra con questi materiali che sarebbero poi piovuti sul pianeta tra 4,1 e 3,8 miliardi di anni fa durante la formazione del Sistema Solare.