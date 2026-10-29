Risalgono a237 milioni di anni fa i restifossili delprimo anfibioadattato avivere esclusivamente inmare: grande quanto unasalamandra gigante, passava la maggior parte del tempo sulfondale ed eraricoperto da un'armatura osseache lo difendeva dai predatori. Il ritrovamento, avvenuto in Cina, è documentato dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution dall'Università della California a Davis, dall'Università di Pechino e dal Museo Geologico di Guizhou.

La ricerca si basa sull'analisi di due scheletri quasi completi che sono stati rinvenuti in un'area della provincia cinese del Guizhou che, nelTriassico superiore, era coperta dall'oceano. Grazie all'eccezionale stato di conservazione dei fossili, i ricercatori sono riusciti aricostruirel'aspettodell'animale, denominatoGerrothorax maritimus, e il suostile di vita.

L'anfibio raggiungeva unalunghezza di quasi90 centimetrie presentava uncorpo appiattito,a forma didisco, rivestito da un'armatura ossea che poteva fungere dadifesa contro i predatori come gli ittiosauri. Basandosi sull’armatura ossea e sulla forma del cranio, i ricercatori affermano che "probabilmente se ne stava in attesa sul fondalee, all’avvicinarsidi unapreda, larisucchiava", come spiega il paleontologo Ryosuke Motani dell'Università della California.

Glianfibi odierni non sono in grado di sopravvivere in ambienti marini a causa della loropelle, chenon tollera lasalinità dell'acqua. Gerrothorax maritimus ci riusciva probabilmente grazie alla sua armatura ossea e a una biologia più simile a quella dei pesci. L’armatura impediva l’assorbimentodiacqua attraverso la pelle, costringendo l’anfibio a bere acqua salata tramite la bocca per poiassimilarla attraverso l’apparato digerente. Inoltre lebranchie gli avrebbero permesso difiltrare ed eliminare il sale.