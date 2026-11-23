Tempi certi e più rapidi per i ricercatori intenzionati a venire o tornare in Italia: è la richiesta di due dirigenti di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche e vincitori di bandi del Consiglio Europeo della Ricerca Erc, Danilo Di Genova e Serena Sanna. La lettera rivolta al governo e che ha raccolto in poche ore quasi 200 firme sottolinea come proprio la burocrazia poco chiara obbliga i ricercatori ad attendere mesi e spinge in alcuni casi a rinunciare al rientro in Italia.

“Nei nostri gruppi, finanziati dall'European Research Council – scrivono Di Genova e Sanna – abbiamo visto ricercatori selezionati rinunciare al posto prima ancora di cominciare, e altri aspettare per mesi il permesso di soggiorno o il suo rinnovo”. Tempi lunghi e poco certi creano una serie di problemi non banali, come l’impossibilità di poter viaggiare per lavoro negli altri paesi Schengen ad esempio per partecipare a convegni. “L'Italia – prosegue la lettera – ha laboratori che competono con i migliori al mondo e investe per attirare talenti. Negli Starting Grant 2026 dell'Erc i vincitori italiani sono stati 50, secondi solo ai tedeschi, ma le istituzioni italiane ospitano 22 dei 421 progetti”.

Secondo gli autori le agevolazioni fiscali per chi si trasferisce in Italia non bastano se il primo ostacolo è un permesso o un titolo che non arriva e citano alcuni casi reali come l’attesa di sei mesi per il riconoscimento del titolo estero o richieste andate avanti per oltre un anno. “Altrove – aggiungono – le cose vanno diversamente: in altri paesi europei un documento provvisorio permette di lavorare e viaggiare durante l'attesa, e a noi, per essere assunti all'estero, è bastata una copia del titolo”. “Siamo in una posizione privilegiata, e per questo ci esponiamo per primi”, scrivono Di Genova e Sanna e chiedono a nome di molti una serie di correttivi semplici e facilmente integrabili.