(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Dalle facciate dei palazzi agli strumenti nascosti nelle chiese, dagli orologi monumentali alle geometrie disegnate sulle piazze: il rapporto millenario tra uomo e cielo si nasconde anche nelle città in cui viviamo e ora si sta lavorando per farlo conoscere, grazie a guide e mappe che segnalano i luoghi di interesse. "Stiamo cercando di valorizzare questo patrimonio - dice all'ANSA il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Roberto Ragazzoni - almeno per tutte le città nelle quali è presente una sede Inaf". Ragazzoni è tra gli organizzatori del convegno dell'Accademia Nazionale dei Lincei tenutosi oggi a Roma, dedicato appunto al cielo come patrimonio.

Un patrimonio ora minacciato da inquinamento luminoso e grandi costellazioni di satelliti: "oggi si fa fatica a osservare il cielo dalle città", dice Massimo Della Valle, ricercatore dell'Inaf, anche lui tra gli organizzatori dell'evento.

Una soluzione per mitigare il problema, secondo Ragazzoni, potrebbe essere ridurre l'illuminazione artificiale, concentrandola solo dove serve, e utilizzare lampade che dirigono la luce soltanto verso il basso, senza disperderla inutilmente. Il problema delle grandi costellazioni di satelliti come Starlink, invece, riguarda le osservazioni scientifiche.

"Siamo appena all'inizio dell'era delle costellazioni satellitari, ma - afferma il presidente dell'Inaf - stanno già aumentando rapidamente. Andranno regolamentate in modo da non danneggiare il lavoro dei ricercatori".

Il rapporto tra uomo e cielo ha attraversato l'intera civiltà umana, unendo scienza, architettura, tecnologia e arte.

Non a caso, l'astronomia è considerata la prima delle scienze naturali a essere nata, antica quanto l'origine stessa dell'uomo. "L'osservazione del cielo ha addirittura preceduto l'invenzione della scrittura", afferma Della Valle. "Uno dei primissimi manufatti in cemento armato realizzati in Italia è stata la Torre Solare di Arcetri - aggiunge Ragazzoni, a conferma del ruolo sempre giocato dall'astronomia - una struttura alta circa 24 metri inaugurata nel 1925 per lo studio della fisica solare". (ANSA).

