Roccioso come laTerra, ma ildoppio più massiccioe centinaia di volte piùdistante dalSole. Nuove simulazioni stanno restringendo il cerchio attorno all 'ipotetico Pianeta Nove , il misterioso corpo celeste aiconfini delSistema Solare inseguito da decenni e che potrebbe fornire unaspiegazione per ilcomportamento insolito di alcunioggetti ghiacciatiche si trovano oltre Nettuno.Sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori guidati dalla giapponese Kindai University propongono un pianeta un po' diverso da quello della classica teoria del Pianeta Nove: chiamatoPianeta X2 (PX2),avrebbe unamassa molto inferioreaquella ipotizzatain passato, e un'orbita fortemente ellittica.

Oltre Nettuno si estende una vasta regione popolata da corpi ghiacciati noti come oggetti transnettuniani. La maggior parte appartiene allafascia di Kuiper, che si estende a una distanza dal Sole compresa tra 30 e 55 unità astronomiche (UA), laddove una UA è la distanza media tra Terra e Sole. Tuttavia, negliultimi due decenni, in quest'area sono statiscoperti alcunioggetti che seguonoorbite insolitamente inclinateo allungate,difficili da spiegarecon i dati a disposizione.

Utilizzando simulazioni al computer che coprono4,5 miliardi di anni di evoluzionedelSistema Solare, gli autori dello studio guidati da Patryk Sofia Lykawka hanno cercato di capire se la gravità di un pianeta ancora più lontanopossa contribuire a spiegarequeste insoliteorbite.PX2dovrebbe avere unamassa tra 1,5 e 2 volte quella terrestree seguire un'orbita estremamente allungata: anche nel punto di massimo avvicinamento, il pianeta rimarrebbe ad almeno 200 UA.L'ipotesi potrà ora essere messa allaprova grazie al telescopio Vera Rubin, entrato in funzione nel 2025.