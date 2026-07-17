L’analisi dei dati relativi agli ultimi 100 anni – che ha visto anche la partecipazione delle università italiane di Genova, Firenze, Calabria e Milano, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia – evidenzia che oggi la concentrazione media di polvere desertica misurata nell'Europa meridionale è di 5,3 microgrammi per metro cubo d'aria, un valore salito di circa mezzo microgrammo nell’ultimo decennio.

"Un dato non trascurabile, sia in termini di efficienza e rapporto costi-benefici dei grandi impianti solari, sia per quanto riguarda l'impatto sulla salute dovuto all'aumento dell'inquinamento da particolato", ha detto Daellenbach. La causa principale sarebbe nella crescente aridità del Sahara e nell’alterazione della circolazione atmosferica che sta portando a venti sempre più forti dal deserto verso l'Europa. Polveri che possono avere effetti sulla salute sia nel breve termine, nei giorni con livelli elevati di polvere desertica nell'aria: si registra un numero significativamente maggiore di decessi per infarto e problemi respiratori, che nel lungo periodo, inducendo casi di pneumoconiosi, asma e bronchite cronica.