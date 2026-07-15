Nel 2025 i governi di tutto il mondo hanno effettuato investimenti pubblici nel settore spaziale per 119 miliardi di euro , con un lieve calo del 3% rispetto all'anno precedente dovuto alle modifiche del bilancio della difesa degli Stati Uniti e al finanziamento invariato della Nasa. In controtendenza l'Europa , dove i bilanci destinati allo spazio sono cresciuti del 12% : si tratta della prima crescita a doppia cifra degli ultimi cinque anni, trainata soprattutto dall'aumento della spesa nazionale per la difesa, guidato dalla Germania.

Nel 2025 i governi di tutto il mondo hanno effettuato investimenti pubblici nel settore spaziale per 119 miliardi di euro , con un lieve calo del 3% rispetto all'anno precedente dovuto alle modifiche del bilancio della difesa degli Stati Uniti e al finanziamento invariato della Nasa. In controtendenza l'Europa , dove i bilanci destinati allo spazio sono cresciuti del 12% : si tratta della prima crescita a doppia cifra degli ultimi cinque anni, trainata soprattutto dall'aumento della spesa nazionale per la difesa, guidato dalla Germania.