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Crescono gli investimenti pubblici dei governi europei nello spazio, che nel 2025 salgono del 12% a 13,5 miliardi di euro, mentre a livello globale calano del 3% per effetto della riduzione della spesa statunitense. Sul fronte privato, invece, gli investimenti aumentano del 60% nel mondo, trainati dagli Stati Uniti (+177%), mentre in Europa scendono dell'8%. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla Space Economy dell'Agenzia spaziale europea (Esa).
Nel 2025 i governi di tutto il mondo hanno effettuato investimenti pubblici nel settore spaziale per 119 miliardi di euro, con un lieve calo del 3% rispetto all'anno precedente dovuto alle modifiche del bilancio della difesa degli Stati Uniti e al finanziamento invariato della Nasa. In controtendenza l'Europa, dove i bilanci destinati allo spazio sono cresciuti del 12%: si tratta della prima crescita a doppia cifra degli ultimi cinque anni, trainata soprattutto dall'aumento della spesa nazionale per la difesa, guidato dalla Germania.
Il mercato upstream, che comprende la produzione di veicoli spaziali e la fornitura di servizi di lancio, vale 75 miliardi di euro. L'80% della domanda proviene dal settore istituzionale, oggi dominato dalla difesa. I principali appaltatori europei hanno recuperato quote di mercato, arrivando a detenere il 10% del mercato globale e il 65% del mercato a loro accessibile. Il mercato downstream, valutato circa 490 miliardi di euro nel 2025, è prevalentemente commerciale e comprende i mercati delle comunicazioni satellitari, dell'osservazione della Terra e dei servizi legati ai sistemi globali di navigazione satellitare (Gnss). Proprio i servizi Gnss rappresentano il segmento principale, con il 77% del mercato, mentre il 19% della domanda mondiale di prodotti e servizi downstream proviene dall'Europa. Dati, segnali e servizi satellitari sono inoltre sempre più integrati nell'economia digitale.
Gli investimenti privati nel settore spaziale sono aumentati del 60% a livello globale, trainati da una crescita del 177% negli Stati Uniti. Nello stesso periodo le imprese spaziali europee hanno raccolto 1,4 miliardi di euro di investimenti privati, con un calo dell'8% rispetto al 2024, pur registrando il secondo miglior risultato annuale di sempre.