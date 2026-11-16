(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Dopo il caos dei voli attribuito all'obsolescenza delle infrastrutture, gli Stati Uniti rischiano ora un'altra grave crisi dovuta all'arretratezza della rete elettrica nazionale. A dirlo sono alcuni esperti di politica energetica della Carnegie Mellon University e dell'Università della California a San Diego, in un articolo pubblicato sulla rivista Science.

Con l'aumento della domanda di elettricità negli Stati Uniti - spinto dall'elettrificazione dei trasporti, dall'industria pesante e dalla rapida espansione dei data center - la rete elettrica nazionale non riesce a tenere il passo. Secondo gli autori dell'articolo, gli Stati Uniti si trovano ad affrontare uno dei più critici colli di bottiglia al mondo nella trasmissione di energia elettrica.

Nonostante sia dimostrato che reti ampie e interconnesse riducano i costi per i consumatori e prevengano blackout catastrofici, negli ultimi cinque anni gli Stati Uniti hanno realizzato solo circa circa 800 chilometri di linee di trasmissione ad alta tensione all'anno. Si tratta appena del 10% degli 8.000 chilometri annui che, secondo gli studi, sarebbero necessari per triplicare la rete entro il 2050 e soddisfare il futuro fabbisogno energetico. Gli esperti spiegano che il problema principale non è di natura tecnologica, bensì legato a un panorama politico e normativo frammentato, che conferisce ampi poteri di veto a diversi attori a livello locale, statale e regionale.

Nell'articolo viene dunque proposto un piano d'azione che prevede, tra le altre cose, l'impiego di tecnologie avanzate e la creazione di una Commissione presidenziale-congressuale sulle infrastrutture di trasmissione per superare decenni di stallo normativo.

Gli autori concludono che continuare a procedere in modo disordinato con l'attuale sistema frammentato non consentirà di risolvere la crisi, con il rischio di causare danni a lungo termine all'economia nazionale e all'affidabilità del sistema elettrico. (ANSA).

