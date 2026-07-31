"Può sembrare curioso, ma l'Etnaèuno dei luoghi miglioriper preparare leemissioni spaziali. I suoiterreni vulcanici, ricchi di rocce e superficiirregolari, ricordano per molti aspetti quello che è ilpaesaggio lunare. E' ilposto idealepermettere alla provaletecnologie sviluppate all'interno di questi programmi e comprendere se la strada intrapresa è quella giusta". Lo ha detto Giuseppe D'Amore, responsabile del settore Progetti di sviluppo tecnologico dell'Agenzia spaziale italiana (Asi). Ricercatori e tecnici dell'Asi sono sul vulcano da un mese per testare ilrover Etna, realizzato per ilprogetto 'Universalcomotion System'dell'Asi, condotto insieme a un team industriale di grandi, piccole e medie imprese università ed enti di ricerca.



"L'obiettivodel programma - ha aggiunto D'Amore - è quello disviluppare tecnologienel dominio dellarobotica e dell'intelligenza artificialein unoscenario unicocome quello messo a disposizione dal monte Etna. All'interno di questo programma abbiamo realizzato il rover Etna, che è un vero e proprioconcentrato di tecnologia, unecosistema di innovazione". Tramite questo rover, ha proseguito, "stiamo testando deisistemi di locomozioneavanzata, algoritmi per lanavigazione autonomae per lacaratterizzazione del terrenobasati sull'intelligenza artificiale".



"Il nostro rover - ha evidenziato D'Amore - non sarà in grado solamente di muoversi ricevendo dei comandi da un centro di controllo, ma sarà in grado di farlo in autonomia, quindi massimizzare quelli che sono i risultati ottenibili da una futura missione lunare, nonché anche minimizzare i rischi ad essa associati".



"L'Etna - ha concluso D'Amore - fornisce uno scenario unico a livello europeo, se non mondiale: le caratteristiche geofisiche del terreno, la conformità delle rocce, le pendenze messe a disposizione ci permettono di replicare quella che è la situazione che si troverebbe laddove si operasse sulla Luna". I test oggi sono stati interrotti momentaneamente per motivi di sicurezza legati alla nuova fase eruttiva dell'Etna