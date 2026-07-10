Vive a 7.000 metri di altitudine,sulle Ande, ilminuscolo topodalleorecchie a foglia (Phyllotis xanthopygus), in un ambiente caratterizzato datemperaturecostantementesotto zero, livelli diossigeno estremamentebassi,scarsità d'acqua e vegetazionequasi o del tuttoassente. La scoperta, descritta su Science dai ricercatori della McMaster University, spinge ariconsiderare ilimitidellavitasullaTerra.In precedenza, si riteneva, infatti, che i mammiferi potessero sopravvivere solo fino a circa 5.500 metri di altitudine, ovvero all'incirca l'altezza dei più elevati insediamenti umani permanenti.

Confrontando esemplari provenienti dalle alte quote con quelli di altitudini inferiori è emerso che lasopravvivenzain queste condizioni nondipendeda un singolo adattamento ma da unacombinazione di cambiamenti a livello dell'intero organismo. In pratica hanno sviluppato una serie di adattamentimetabolici e geneticiunici, tra cui una sorprendente capacità di neutralizzare le tossinedi piante velenose,per affrontare ambienti estremi.

"Rispetto ai loro simili di bassa quota - afferma McClelland, coautore dello studio assieme a Graham Scott, entrambe docenti del Dipartimento di Biologia - i topi d'alta quota si sono dimostrati più capaci di mantenereilcalore corporeoe mostravano unamaggiore attività sia a livello muscolaresia nel tessuto adiposo bruno (responsabile della termogenesi). Ciò riflette unacapacità superiore di mantenere il calorecorporeononostantelacarenzadiossigeno".Non solo: a livello cellulare, il loro tessuto muscolare ricorda quello degli atleti di resistenza. "Assomigliano più a maratoneti che a velocisti. - spiega Scott - Le lorocellule muscolari sonoricchedimitocondri,che consentono loro di sostenere attività che generano calore per periodi prolungati".

Infine, a quote così elevate, il cibo scarseggia e questi topi hanno hanno iniziato anutrirsi di licheni e semi o insetti trasportati dal vento. Le analisi genetiche hanno inoltre rivelato che hanno sviluppato mutazioni nei geni coinvolti nel metabolismo del cibo e sono in grado di neutralizzare composti vegetali che normalmente risulterebbero tossici.