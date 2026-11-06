C'è anche l'Italia tra i protagonisti della seconda rivoluzione quantistica, il salto tecnologico che sfrutta il bizzarro mondo dei quanti per realizzare una nuova generazione di applicazioni innovative e che spaziano dalla ricerca sulla fusione ai futuri sistemi di navigazione senza Gps. È un cambiamento che sta alimentando la nascita di un ecosistema nel quale ricerca e imprese dialogano e collaborano, come è emerso nell'evento 'Comprendere la rivoluzione quantistica tra ricerca, innovazione e società', organizzato dall'ANSA all'Accademia dei Lincei, in partnership con Deas Cyber+ e Q8.



"La fisica quantistica nasce quasi come una sorta di indagine filosofica, ma quella teoria ha poi portato a tecnologie fondamentali per la nostra società, basti pensare ai laser oppure ai sistemi di navigazione che usiamo quotidianamente - ha detto Massimo Inguscio, accademico dei Lincei e presidente di Eniquantic - Ma oggi c'è un'evoluzione di queste tecnologie attraverso comunicazioni, sensori e computer quantistici". È una trasformazione che promette di innovare tutti i settori: dalla sicurezza informatica alla biologia e all'energia. "Proprio i computer quantistici sono uno dei pilastri della ricerca di frontiera, insieme ai supercomputer tradizionali e all'intelligenza artificiale ci permetteranno di lavorare all'energia del futuro, quella della fusione controllata".



La sfida del quantum sta interessando tutte le potenze mondiali e vede l'Italia tra i protagonisti di primo piano, a partire dalla grande tradizione scientifica nel settore della fisica quantistica. Anche partendo da queste basi l'Italia si è mossa in questi ultimi anni definendo la sua Strategia quantistica nazionale e dando vita alla Alleanza quantistica italiana. "Un'esperienza - ha detto Elisa Ercolessi, dell'Università di Bologna e presidente dell'Alleanza Quantistica Italiana - che nasce per raggruppare tutte le realtà italiane del settore, sia accademiche che imprenditoriali, così da promuovere lo sviluppo di un ecosistema e portare applicazioni dai laboratori al mercato".



I risultati non si sono fatti attendere e hanno permesso di raggiungere traguardi di altissimo livello, a partire dallo sviluppo del primo computer quantistico italiano a superconduttori, alla Federico II di Napoli sotto la guida di Francesco Tafuri, o dell'innovativo computer fotonico Qolossus, sviluppato alla Sapienza Università di Roma sotto la guida di Fabio Sciarrino. E' un sistema di ricerca che "sta portando allo sviluppo di un importante ecosistema industriale e che ha bisogno di continuità anche di finanziamenti", ha sottolineato Paolo Cremonesi, del Politecnico di Milano e leader 'Quantum Computing' del Centro Nazionale Icsc.



La vitalità del settore è testimoniata anche dalla nascita di aziende quantum italiane attive in tanti settori, dalle nuove frontiere della cybersicurezza imposte dall'arrivo dei computer quantistici, come nel caso di Deas Cyber+, alle comunicazioni ultrasicure basate su fotoni entangled, come lo spinoff Qti nato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai dispositivi per la navigazione di navi e aerei senza l'uso del Gps sviluppati da Leonardo..







Dalla sicurezza informatica alla fusione nucleare: sono numerosi e molto diversi i settori profondamente trasformati da quella che viene definita seconda rivoluzione quantistica e dall'arrivo dei primi computer quantistici. A presentare queste applicazioni, che promettono di avere un grande impatto nella società è stato l'evento "Comprendere la rivoluzione quantistica tra ricerca, innovazione e società", organizzato dall'agenzia ANSA.



"La fisica quantistica nasce quasi come una sorta di indagine filosofica, ma quella teoria ha poi portato a tecnologie fondamentali per la nostra società, basti pensare ai laser oppure ai sistemi di navigazione che usiamo quotidianamente", ha detto in apertura Massimo Inguscio, accademico dei Lincei e presidente di Eniquantic. "Ma oggi - ha aggiunto - c'è un'evoluzione di queste tecnologie attraverso comunicazioni, sensori e computer quantistici". Una trasformazione che passa sotto il termine di seconda rivoluzione quantistica e che promette di innovare tutti i settori, dalla sicurezza informatica alla biologia passando anche dal campo energetico.



"Proprio i computer quantistici sono uno dei pilastri della ricerca di frontiera, insieme ai supercomputer tradizionali e all'IA ci permetteranno di lavorare all'energia del futuro, quella della fusione controllata", ha concluso Inguscio. L'incontro ha analizzato i tanti ambiti in cui le tecnologie quantistiche stanno avendo impatto e sottolineato il grande sforzo italiano scientifico e organizzativo, come la nascita della Alleanza quantistica italiana. "Un'esperienza - ha detto Elisa Ercolessi, dell'Università di Bologna e presidente dell'Alleanza Quantistica Italiana - che nasce per raggruppare tutte le realtà italiane del settore, sia accademiche che imprenditoriali così da promuovere lo sviluppo di un ecosistema e portare applicazioni dai laboratori al mercato".