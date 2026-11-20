(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Tim contribuisce alla rigenerazione del verde urbano di Roma. I dipendenti del gruppo telefonico, insieme ai propri familiari e amici, saranno protagonisti sabato della messa a dimora di 500 alberi e arbusti autoctoni al Parco Regionale Urbano di Aguzzano a Roma. L'iniziativa, spiega una nota, contribuirà alla creazione di un nuovo bosco urbano e all'arricchimento del patrimonio verde di un'area di circa 60 ettari, istituita nel 1989.

C'è l'acero campestre, il corniolo, il lentisco e la tamerice, il viburno e il leccio, piante selezionate in funzione delle caratteristiche del territorio e dei benefici ecologici attesi. La loro presenza contribuirà a rafforzare la biodiversità locale, offrendo nutrimento agli insetti impollinatori, supporto all'avifauna e habitat per piccoli mammiferi. L'iniziativa rientra in Foresta Italia, la Campagna nazionale promossa da Rete Clima in partnership con Coldiretti e PEFC Italia, con il patrocinio morale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Per Tim è una nova tappa nel percorso di forestazione avviato nel 2022 che ha portato complessivamnete a piantare 2.000 alberi e arbusti a Milano, Roma e Torino in quattro anni. (ANSA).

