(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino apre le sue porte a un ospite d'eccezione: una fedele copia in resina dello scheletro di Giganotosaurus carolinii, maestoso dinosauro carnivoro che, tra i 99 e i 95 milioni di anni fa, dominava le terre della Patagonia.

Questo ritorno inaugura il nuovo allestimento della Sala delle Meraviglie, che si rinnova in uno spazio dedicato alla paleontologia e ai dinosauri, ridenominato 'Nel Regno dei Giganti'. Qui i visitatori potranno ammirare la ricostruzione di uno dei predatori più imponenti mai esistiti sulla Terra, accanto ad altri grandi protagonisti della preistoria già conservati nel museo, come il mastodonte (Anancus arvernensis) e il rinoceronte di Dusino (Stephanorhinus jeanvireti).

L'iniziativa è in sinergia con il Museo Nazionale del Cinema, che dal 17 dicembre porterà alla Mole Antonelliana la mostra 'T.

rex vs T. rex. Da fossili a icone del cinema'.

"Vogliamo - affermano gli assessori regionali Marina Chiarelli e Gian Luca Vignale - che il Museo Regionale di Scienze Naturali sia sempre più un luogo vivo. Il ritorno del Giganotosauro è un'occasione straordinaria per coinvolgere soprattutto i bambini, i ragazzi e le famiglie. La nostra idea di cultura è proprio questa: accessibile, inclusiva, capace di parlare a generazioni diverse, suscitare meraviglia e creare nuove opportunità di conoscenza".

"Con questa novità - aggiunge il direttore del Museo, Marco Fino - puntiamo a accendere la curiosità, far emozionare, e ricordare a tutti quanto la scienza sappia ancora meravigliarci".

La copia dello scheletro di Giganotosaurus carolinii esposta a Torino è stata realizzata in Argentina sui resti di un esemplare completo al 70%. Restituisce nei dettagli le proporzioni colossali di questo predatore del Cretaceo superiore: 14 metri di lunghezza, 8 tonnellate di peso stimato e un cranio lungo circa 2 metri. (ANSA).

