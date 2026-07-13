INeanderthal e gliesseri umani moderni potrebbero averinteragito e condivisotradizioni culturali per oltre 20.000 anni:lo suggeriscono irepertitrovati nellagrottadiUcagizlinella Turchia meridionale, situata nel 'corridoio' che permise la diffusione dei primi esseri umani moderni dall'Africa all'Eurasia. Lo studio è pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) da un team internazionale di ricerca guidato dall'Università di Kyoto in Giappone.

Cinque anni di scavi nella grotta hanno rivelatoprovedellaconvivenzadientrambelespecienellostesso ambiente, con la presenza deiNeanderthala partiredacirca 77.000 anni fa e degli esseri umani moderni a partire da circa 59.000 anni fa. I reperti rinvenuti suggeriscono che entrambi usavano glistessi strumenti di pietra e ricorrevano a simili strategie di sopravvivenza. Sorprendentemente, questo comportamento condiviso andava oltre gli aspetti pratici e includeva l'uso di materiali non utilitaristici.

I ricercatori hanno infatti scoperto che sia i Neanderthal che iSapiens raccoglievano selettivamenteuna particolareconchiglia marina (Columbella rustica) priva di valore alimentare e precedentemente associata esclusivamente agli esseri umani moderni. Questa preferenza condivisa per un oggetto non utilitario e potenzialmente simbolico suggerisce che si sia verificato unoscambio culturale superando le barriere tra specie.