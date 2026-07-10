TraccediDnarinvenute neiframmentidellaSindoneprelevati nel 1978e ora rianalizzati hanno permesso disvelarele tantecontaminazioniambientali che si sonoaccumulatesultessutonel corso dei secoli. Le indagini hanno rilevato, ad esempio, che ilprelievodei campioni all'epoca è statofatto senza guanti, quindi in manieranon sterile,e hanno individuato la presenza diDna di piante coltivatecomecarota, grano e mais, dianimali domesticicome cani, gatti, bovini e suini, e anche di corallo rossoendemico del Mediterraneo. Lo studio internazionale, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, è stato guidato da Alessandro Achilli dell'università di Pavia e da Gianni Barcaccia dell'Università di Padova e ha visto la partecipazione dell'Università di Torino.

"Nonostante le difficoltà legate al tipo di campione analizzato, sia in termine di quantità che di qualità, siamo stati in grado di estrarre Dna e otteneresequenze genomicheda sette dei frammenti disponibili", afferma Nicola Rambaldi Migliore dell'Università di Pavia, primo autore dello studio insieme a Gianni Barcaccia e Giovanni Gabelli dell'Università di Padova. I ricercatori hanno rilevato una linea genetica predominantecaratteristica degliebrei ashkenaziti, che corrisponde esattamente a quella di Pierluigi Baima Bollone, la persona che haeffettuato i prelievi nel 1978.La presenza di proteine della pelle, inoltre, conferma che la procedura è stata fatta senza guanti.

Oltre al Dna di piante e animali, è stato riscontrato anche unricco microbioma, "comprendentemicrorganismi tipici della pelle umana- dice Andrea Squartini dell'Ateneo padovano, co-autore della ricerca - e comunità diarchei, batteri e funghi associabili ad ambienti salini". Purtroppo, lecontaminazioni avvenute durante ilprelievohannocoperto moltedelletracce genetiche precedenti. "Tuttavia - commenta Antonio Torroni dell'Università pavese, tra gli autori dello studio - sono statiidentificatianche altrilignaggi di Dna umano, tra cui unprofilo diffuso nell’Eurasia occidentalee un profilo meno comune prevalente in Medio Oriente, ma purtroppo non è possibile datare queste linee".