Imuscoli scheletricisono fra iprimi tessuti adeteriorarsi con l'avanzare dell'età, ma ora un gruppo di ricerca guidato dalla giapponese Kyushu University ha individuato unsuper-alleatoin grado diproteggerli dall'invecchiamento: è unamolecola chiamatatrisolfuro di acido lipoico (Lasss), che possiede una potente azioneantiossidantee aiuta ad attivare lariparazione muscolare, come hanno dimostrato gli esperimenti condotti sui topi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, apre la strada afuture strategieperpreservare salute e qualità della vita, anche neglianimali domesticicome cani e gatti.



Il Lasss interagisce con ilfattore di crescitadegliepatociti, o Hgf: è una molecola che, in seguito a una lesione o a una stimolazione meccanica, vienerilasciata perrisvegliare lecellule staminali satelliti di quelle muscolari, in modo dariparare le fibre danneggiate. L'invecchiamento, però, interferisce con questo processo modificando l'Hgf in modo tale da impedirne il legame con le staminali. Per questo motivo, i ricercatori coordinati da Ryuichi Tatsumi hanno cercato di capire se un composto con proprietà antiossidanti potesse proteggere l'Hgf dal suo destino.



Tra le molecole testate, il Lasss è stato l'unico a produrre buoni risultati. "Ha superato le nostre aspettative", commenta Tatsumi: "Non ci saremmo mai aspettati che la semplice miscelazione di Hgf e Lasss producesse un effetto così sorprendente". Negliesperimenti condotti sutopi affetti da atrofia muscolare, infatti, iltrattamento a base di Lassshaimpedito in maniera significativa lemodificazioni chimicheprodotte sull'Hgf durante l'invecchiamento, confermando così il suoruolo protettivonei confronti deimuscoli.