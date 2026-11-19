Costruito uncane robotdotato dineuroni umani vivi, coltivati suchip, che riescono a guidarlo verso un obiettivo su una mappa semplificata. Il risultato, ottenuto dalla startup australiana Cortical Labs,apre la stradaarobot e sistemi autonomicapaci diprendere decisioniinambienti reali e imprevedibili, ad esempio per operare in condizioni remote o pericolose oppure per assistere gli esseri umani fornendo risposte personalizzate che si evolvono nel tempo. Il risultato è descritto sulla piattaforma online arXiv, che ospita articoli in attesa di revisione dalla comunità scientifica,



In precedenzaCortical Labs aveva già dimostrato comegruppi di neuronipossano svolgerecompiti virtuali, come giocare a Pong e Doom. Ora, l'azienda sta estendendo questo concetto al mondo fisico attraverso la robotica.



"Sebbene i robot stiano diventando macchine straordinariamente capaci nel controllo fisico, incontrano ancoradifficoltà nelgestire le funzioni di ordine superiore necessarie perapprendere rapidamenteoadattarsi al mutare delle condizioni", osserva Brett Kagan, co-fondatore e amministratore delegato di Cortical Labs,intervistato da sciencealert.com. "Camminare, correre ed eseguire acrobazie è sorprendente, mastabilire dove e quando compiere determinate azionirimane una sfida complessa per i metodi tradizionali".



L'impiego dicellule viventicomesubstrato computazionalecomporta numerose sfide, ma offre anche un grande potenziale in termini di efficienza energetica, robustezza e capacità di adattamento.