Ilcomportamento dellecellule deltumore testa-collovaria notevolmente in basecontesto in cui si trovano.Crescita e aggressività dipendono, infatti, dallavicinanza a nervi,vasi sanguigni e disponibilità dei nutrienti. A svelare come questa forma di cancro interagisce con l'organismo è un 'organo su chip', cioè unmini dispositivocheriproduce inlaboratorio funzioni e microarchitettura di specificitessuti e organi umani. Il modello, messo a punto dell'Università di Linköping (Svezia), in collaborazione con colleghi del Politecnico di Milano, e descritto sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha consentito distudiare come questotumore solido cresce e interagisce con i nervi e i vasi sanguigni in condizioni altamente controllate.

Nell'organismo, i tumori solidi si sviluppano in stretta interazione con vasi sanguigni, nervi e il tessuto circostante. "Le cellule tumorali - spiega Pierfrancesco Pagella, dell'Università di Linköping, e autore principale dello studio - sono state fatte crescere su una piastrina grande quanto un francobollo".

In una prima fase sono stateimmerse in una rete diproteine ecarboidrati nota come matrice extracellulare. "E' emerso - afferma - che lacomposizione della matrice modifica radicalmente ilcomportamento delle cellule tumorali e neinfluenza larisposta allachemioterapia. Dunque la scelta della matrice extracellulare rappresenta un fattore cruciale nei modelli che mirano a riprodurre le patologie umane".

Successivamente sono stateaggiunte strutturesimili a vasi sanguigni,la via principale di diffusione del tumore che fornendo ossigeno e nutrienti lo fa crescere, ecellule staminali per ricreare igangli deltrigemino, il punto di origine dei nervi coinvolti nella percezione sensoriale e nel dolore all'interno della cavità orale e in tutto il volto. "Il chip ha mostrato - conclude Pagella - che lecellule maligneacontatto con inervi avevanomeno probabilità di invadere i vasi sanguigni, ma, al contempo, crescevano maggiormente". I ricercatori ritengono che il loro modello possa essere adattato per studiare altri tipi di tumori solidi.