Unpianeta gigante, chefinora era rimastonascosto neidati deltelescopio spaziale JamesWebb, è diventatofinalmente visibilegrazie a unanuova tecnica computazionalein grado dieliminare dalle immagini ilbagliore dellastella vicinache aveva accecato il telescopio. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori della Northwestern University,potrebbe consentirediscoprire pianeti più piccoli,freddi edeboli, senza dover apportare modifiche fisiche ai telescopi.



"Ipianeti sonoun milione di voltemeno luminosi delle loro stelle", osserva Rodrigo Ferrer-Chavez, autore principale dello studio. "Per fotografare gli esopianeti, dobbiamo quindi eliminare quel bagliore. E' un'operazione estremamente complessa, poiché anche le minime alterazioni nel telescopio possono modificare l'aspetto del bagliore stesso.Piccoli spostamentioinclinazioni (nell'ordine di pochi nanometri) possonoalterare ladistribuzione della luce. Il nostro metodosimula il percorso della luceall'interno deltelescopio e tiene conto di queste minuscole variazioni, permettendoci di rimuovere il bagliore con una precisione molto maggiore".



Applicando questo approccio alle osservazioni già esistenti del telescopio James Webb (delle agenzie spaziali di Europa, Canada e Usa), il team è riuscito aincrementare lasensibilità dello strumentofino a 15 volte. Grazie a questa maggiore sensibilità, è stato individuato51 Eridani b, unpianeta gigante esterno al Sistema solareche era già stato scoperto da telescopi terrestri, ma che era rimasto celato nei dati del telescopio Webb raccolti due anni prima.





