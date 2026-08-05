"Mi piace pensare a questa tecnologia come a un drago a due teste", ha detto Cambronne, perché il farmaco è composto da due distinte parti attive che agiscono in modi diversi, e insoliti, contro le cellule tumorali. E’ noto da tempo che le cellule tumorali si nutrono di grandi quantità di zuccheri e finora molte delle strategie si sono concentrate nel provare a interrompere proprio l’afflusso di zuccheri, ma con scarso successo.

Alla base del nuovo farmaco c’è invece una molecola che accelera la scomposizione degli zuccheri all’interno delle cellule tumorali che quindi hanno bisogno di ancora più zucchero. E qui entra in gioco la 'seconda testai del drago: l’altra metà del farmaco blocca l’enzima che le cellule usano per cercare energia in condizioni di emergenza, ossia scomporre i grassi.

"Mettiamo una parte della cellula in sovraccarico (la scomposizione dello zucchero) mentre simultaneamente ne indeboliamo un'altra (la gestione dei grassi). L'effetto sembra essere estremamente potente", ha aggiunto Cambronne. Di fatto la cellula tumorale continua a cercare e inglobare zuccheri ma resta costantemente affamata, fino a morire.