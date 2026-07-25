Si è concluso consuccesso ilnuovo test in volodiStarship, il sistema di lancio dell’azienda SpaceX destinato ai futuri viaggi verso la Luna e Marte. E’ stato iltredicesimo volo di prova suborbitaleper il veicolo, lanciato dalla base di SpaceX in Texas, a Boca Chica. Sia ilrazzo SuperHeavysia lanavetta Starshiphanno completato la prova come da programma, aprendo così la strada al futuro utilizzo del razzo nelle future missioni della Nasa dirette alla Luna, nell’ambito delprogramma Artemis.



Entusiasta il commento dell’amministratore capo della Nasa, Jared Isaacman: “congratulazioni per aver dato il via al Volo 13", ha scritto su X dopo il lancio. "Sono entusiasta di ciò che impareremo da questa missione. Quando Starship entrerà in funzione, le sue capacità – ha aggiunto - cambieranno tutto e potranno garantire chenon rinunceremomai più allaLuna".



Il razzo Super Heavy ha rilasciato la navetta Starship a due minuti dal lancio e poi, come previsto, ha eseguito unammaraggio controllatonel Golfo del Messico. Anche la navettaStarship haeseguito correttamentetutte le fasi del test: una volta separata dal razzo ha proseguito il suo volo suborbitale, rilasciando20 satelliti Starlinkdi nuova generazione, distrutti nella fase di rientro, e a poco più di un’ora dal lancioè ammarata nell’oceano Indianosenza esplodere econtinuando a inviare immagini. "Starship è intatta, galleggia nell'oceano e trasmette dati di telemetria!", ha scritto Elon Musk su X."Sto perdendo la testa, in questo momento", ha detto il portavoce di SpaceX Dan Huot mentre Starship continuava a inviare dati dopo l’ammaraggio. “Uno scenario da sogno”, lo ha definito. "È la prima volta – ha aggiunto - che riusciamo a mettere in acqua una Starship intatta".



Il volo 13 è stato il secondo test per questa versione di Starship, chiamata V3. Nel primo test, del 22 maggio, una serie di guasti ai motori aveva causato u calo delle prestazioni del razzo.