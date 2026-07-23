C'è anche una donna fra i quattro vincitori della Medaglia Fields, considerata il Nobel per la Matematica e che viene assegnata ogni quattro anni dall'Unione Matematica Internazionale. La cinese Hong Wang, che dal 2025 insegna in Francia, all'Institut des Hautes Études Scientifiques, è la terza donna ad aggiudicarsi il riconoscimento, nei 90 anni di storia del premio. Con lei è stato premiato un altro matematico cinese, Yu Deng dell'Università di Chicago, il canadese Jacob Tsimerman, dell'Università di Toronto, e l'americano John Pardon , del Simons Center for Geometry and Physics in Stony Brook, New York.



L'annuncio dei premi è stato dato negli Stati Uniti,a Philadelphia, in paertura del Congresso internazionale di matematica, Icm 2026.



La prima donna ad aggiudicarsi la Medaglia Fields era stata, nel 2014, l'iraniana Maryam Mirzakhani, morta tre anni più tardi e la cui data di nascita, il 12 maggio, è diventata quella della Giornata internazionale delle donne nella matematica. Nell'ultima edizione del premio, del 2022, aveva vinto l'ucraina Maryna Viazovska, che dal 2018 lavora al Politecnico di Losanna.