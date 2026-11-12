Ci sonopiù di 900 milioni di galassienellapiù grande mappa 3Ddelcosmo ottenuta daltelescopio europeo Euclid, ildetective dell'universo 'oscuro' lanciato nel 2023dell'Agenzia Spaziale Europea e al quale l'Italiapartecipa con Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e numerose università. Laversione completadi questo primo catalogo, che aggiungerà ulteriori tasselli, è prevista intorno ametà 2027.



Oltre ai900 milioni di galassie, il catalogo messo insieme in circa13 mesi di osservazioni, comprende15mila lenti gravitazionali, cioè sistemi nei quali un fortuito allineamento cosmico produce immagini distorte di oggetti ancora più lontani, epiù di 60 milioni di quasar, nuclei super-luminosi di galassie alimentati da buchi neri. Le10mila immaginiottenute, per un totale di1,7 milioni di gigabyte di dati, coprono un'areadi cieloequivalente a9.500 Lune piene, eppure rappresentano solo il14%delcensimento del cielo che Euclid realizzerà insei anni.



"Oggi poniamo una pietra miliare scientifica nel nostro studio del cosmo", afferma la direttrice scientifica dell'Esa, Carole Mundell. "Questa importante pubblicazione di dati di Euclid - prosegue - rappresenta lapiù vasta indagine del suo genere, getta le basi per future scoperte e dimostra l'eccellenza della tecnologia, della scienza e della collaborazione internazionale europee".



I ricercatori potranno ora iniziare ad analizzare i dati per calcolare le distanze delle galassie e collocarle all'interno della struttura tridimensionale dell'universo, collegandole alla vasta trama invisibile della rete cosmica.