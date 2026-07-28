Venere è un luogo inospitale, ma potrebbe essere lontano dal pianeta geologicamente 'dormiente' che è stato ritenuto a lungo. Una nuova ricerca guidata dal Politecnico Federale (Eth) di Zurigo e pubblicata sulla rivista Nature Geoscience indica, infatti, che le ripide vallate venusiane, che possonoestendersianche per 10mila chilometri,si sonoformatealmeno in parte intempirelativamenterecenti,dimostrando così che Venere è ancorageologicamente attivo. I risultati dello studio, condotto grazie amodelli elaborati al computer,potrebbero aiutare a individuareregionidi particolareinteresseper le future missioni dirette sul pianeta: tra queste,EnVisiondell'Agenzia Spaziale Europea, il cui lancio èprevistoper il 2031.

I ricercatori guidati da Xi Yang sono riusciti per la prima volta a simulare in 3De inalta risoluzione levallate venusiane, in modo da comprenderne meglio il processo di formazione. Il modello utilizzato mostra che iripidi bordi che delimitano questeprofonde spaccature della crosta,similiallaRift Valley Africana sulla Terra, si formano quando l'attività tettonica è ancora presente o ha cessato da poco. Una volta che i movimenti geologici si fermano, i bordi tendono ad appiattirsi molto velocemente, eppure queste strutture sono ancora evidenti nelleimmaginiottenute dallasonda Magellandella Nasa durante la suamissioneneglianni '90.

Dunque, sulla base delle simulazioni e dei dati osservativi a disposizione, gli autori dello studio concludono che Venere rimane un pianeta attivo, con uninternopiùdinamicodi quanto si ritenesse in precedenza. Oltre a indirizzare future missioni, i risultati migliorano anche lacomprensione deiprocessicheguidanola formazione dei pianeti rocciosi,e potrebbero aiutare a individuare indizi preziosi per la scoperta di esopianeti simili a Venere e alla sua vicina, la Terra.