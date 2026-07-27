I comportamenti violenti si accompagnano spesso a difficoltà nelle relazioni interpersonali . Per chi ha rapporti conflittuali con gli insegnanti la prevalenza sale al 48,1%, rispetto al 19,5% di chi non riferisce tale problema. Lo stesso avviene in caso di relazioni difficili con i genitori (43,1% contro 21,2%), con gli amici (48% contro 24%) e in chi afferma di subire atti di bullismo online (58,3% ). Invece, essere soddisfatti del rapporto con i genitori, avere genitori informati su dove e con chi si trascorre il sabato sera e leggere libri senza obbligo sono fattori che si accompagnano a livelli più bassi di violenza, anche se si tratta di associazioni che non evidenziano un rapporto diretto di causa-effetto.

I comportamenti violenti si accompagnano spesso a difficoltà nelle relazioni interpersonali . Per chi ha rapporti conflittuali con gli insegnanti la prevalenza sale al 48,1%, rispetto al 19,5% di chi non riferisce tale problema. Lo stesso avviene in caso di relazioni difficili con i genitori (43,1% contro 21,2%), con gli amici (48% contro 24%) e in chi afferma di subire atti di bullismo online (58,3% ). Invece, essere soddisfatti del rapporto con i genitori, avere genitori informati su dove e con chi si trascorre il sabato sera e leggere libri senza obbligo sono fattori che si accompagnano a livelli più bassi di violenza, anche se si tratta di associazioni che non evidenziano un rapporto diretto di causa-effetto.