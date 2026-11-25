(Arv) Venezia, 25 novembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, e il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, hanno presentato la 50esima edizione della Montefortiana, in programma dal 15 al 17 gennaio 2027 a Monteforte d'Alpone (VR).

Sono intervenuti: il Sindaco del comune di Monteforte d'Alpone, Roberto Costa, e il Presidente di ASD Valdalpone – Montefortiana, Giovanni Pressi. Dal 1976, la Montefortiana è un appuntamento che coinvolge la comunità della Valdalpone e richiama ogni anno migliaia di runner, camminatori e famiglie dall’Italia e dall’estero. Organizzata dall’A.S.D. Valdalpone, la manifestazione festeggia nel 2027 il traguardo della 50esima edizione con un programma di tre giorni, arricchito da nuove proposte.

Il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha sottolineato “il valore di un’iniziativa importante e attesa, che celebra un traguardo storico: cinquant’anni di una manifestazione resa possibile dal lavoro straordinario di tantissimi volontari. La Montefortiana è oggi un appuntamento di grande rilievo a livello regionale. Dal 15 al 17 gennaio 2027, accoglierà migliaia di persone in un territorio di grande bellezza, la Valdalpone. Una manifestazione che va oltre la dimensione sportiva: grazie anche alla passeggiata organizzata, i partecipanti potranno scoprire e apprezzare le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio.” Il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, ha evidenziato “la capacità della manifestazione di coinvolgere l’intera Valdalpone e gran parte dell’Est Veronese. Quest’anno, la Montefortiana si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione turistica e di promozione del turismo lento, grazie anche all’impegno dell’amministrazione comunale di Monteforte d’Alpone, con l’obiettivo di favorire la riscoperta del territorio. In prospettiva, ci sono anche il riconoscimento UNESCO del sito paleontologico di Bolca e della Val d'Alpone e numerose iniziative di marketing territoriale. Ricordo l’impegno della Regione del Veneto per valorizzare il territorio, con la Legge regionale sui Colli Veneti.” “Apprezzo la capacità degli organizzatori di mantenere la corsa accessibile a tutti, grazie a quote di iscrizione contenute e alla possibilità di partecipare con diversi livelli di preparazione atletica.”, ha aggiunto il Capogruppo.

Il Sindaco di Monteforte d’Alpone, Roberto Costa, ha ricordato il profondo legame tra la manifestazione e la comunità locale. “Cinquant’anni di storia del nostro territorio, in una cornice paesaggistica bellissima – ha affermato il Primo cittadino - La Montefortiana è il fiore all’occhiello delle manifestazioni dell’Est Veronese, un evento che rispecchia la nostra identità e la nostra capacità di accoglienza, attirando ogni anno tantissime persone. Rappresenta la voglia di stare insieme, lo spirito di comunità e il piacere di condividere momenti di allegria. Saranno tre giorni di festa e amicizia, ma anche un’occasione per conoscere e degustare le nostre eccellenze enogastronomiche.” Il Presidente dell’ASD Valdalpone – Montefortiana, Giovanni Pressi, ha illustrato le principali novità dell’edizione 2026. Nel corso degli anni, la manifestazione è cresciuta, richiamando un numero sempre maggiore di partecipanti – ha ricordato Pressi - Anche quest’anno, prevediamo grandi numeri. Per celebrare il cinquantesimo anniversario, tutti gli iscritti riceveranno un gadget tecnico speciale all’interno del pacco gara. Confermato anche l’appuntamento di avvicinamento, ‘Aspettando la Montefortiana’, in programma sabato 9 gennaio all’Azienda Agricola Gini, per entrare nel clima della manifestazione una settimana prima dell’evento. Tra le principali novità, spiccano l’Ecoshort Pregis, il nuovo ecotrail di 13 chilometri con 400 metri di dislivello positivo, e l’Ecomaratona Clivus, che raggiunge per la prima volta la distanza di 50 chilometri, con 2.200 metri di dislivello positivo. Confermati anche l’Ecorun Collis (26 chilometri), la Maratonina Falconeri, inserita nel circuito Verona con la Corsa, il Trofeo Sant’Antonio Abate – Falconeri, articolato su quattro percorsi di 6, 9, 14 e 20 chilometri, la Marcia Sorriso dei Bimbi, la passeggiata culturale Passi nel tempo e il Gran Premio Pedrollo Giovani Promesse. Il programma prevede inoltre iniziative specificamente dedicate alle scuole.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO