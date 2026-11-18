Acquistare Super Duolingo è possibile in tre modi: dall’app per iPhone o Android, dal sito ufficiale oppure tramite un rivenditore digitale. App e sito applicano il listino Duolingo con rinnovo automatico; un rivenditore permette invece di pagare 12 mesi in un’unica soluzione, spendendo meno e senza addebiti alla scadenza. È la formula proposta dall’ abbonamento Super Duolingo di 12 mesi su ESD Codes , che si attiva con un link sul proprio account Duolingo, mantiene tutti i progressi e alla fine dell’anno torna al piano gratuito senza costi.

Il prezzo cambia in base a dove si acquista. Su Android Super costa circa 17 euro al mese o 90 euro l’anno, mentre su iPhone e da browser si sale a circa 18,50 euro al mese o 102 euro l’anno. Il piano Super Famiglia, per un massimo di 6 account, costa circa 123 euro l’anno. Pagare mese per mese è la scelta più cara: dodici mensilità superano i 200 euro. Per chi studia tutto l’anno, il modo più semplice per pagare meno è un abbonamento annuale prepagato. La versione gratuita di Duolingo è valida, ma con lo studio quotidiano i suoi limiti si fanno sentire. Super offre: Per la maggior parte degli utenti italiani Super è il piano più conveniente: Max costa molto di più e non è disponibile per tutte le combinazioni di lingue. Dall’app si paga con l’account Apple o Google, che gestisce anche il rinnovo e la disdetta. Dal sito si usano carta di credito o PayPal. Su ESD Codes si paga una sola volta, con PayPal o carta, senza collegare un metodo di pagamento all’account Duolingo. Attenzione alla prova gratuita: Duolingo la offre ai nuovi abbonati, ma al termine il piano si rinnova a pagamento. Per evitare l’addebito bisogna disattivarla almeno 24 ore prima della scadenza, dalle impostazioni dell’App Store o di Google Play oppure dal profilo sul sito. Chi vuole regalare l’abbonamento può usare la funzione ufficiale “Regala Super Duolingo”. ESD Codes non invia un codice da inserire nell’app ma un link di attivazione digitale: Il link è personale: prima di aprirlo, verifica di aver effettuato l’accesso con il profilo giusto. Super funziona su iPhone, Android, PC, Mac e Chromebook, da app e da browser. Online circolano scorciatoie che promettono Super gratis: app modificate, account condivisi con sconosciuti, offerte senza informazioni su durata e assistenza. Le app modificate possono contenere malware e portare alla sospensione dell’account, con la perdita di tutti i progressi. Il modo sicuro per risparmiare è un abbonamento originale, attivato regolarmente sul proprio account. ESD Codes è uno store di licenze software e abbonamenti digitali originali, Microsoft Certified Partner, già raccontato da ANSA come lo shop online di licenze Autodesk e Adobe a basso costo . Offre pagamenti sicuri con crittografia SSL, consegna digitale e assistenza gratuita in italiano e inglese.

Oltre allo studio delle lingue, il catalogo copre gli strumenti per scuola e lavoro: si può acquistare Windows 11 Professional al miglior prezzo , acquistare Canva Pro a prezzo scontato per la grafica e acquistare Adobe Acrobat Pro DC 2020 con licenza perpetua per i PDF. Per Office, è utile la guida di GuruHiTech alla licenza Office perpetua .

Quanto costa Duolingo Super? Circa 17-18,50 euro al mese o 90-102 euro l’anno, a seconda della piattaforma. Con un rivenditore come ESD Codes, 12 mesi costano meno del listino. Posso attivare Super sul mio account esistente? Sì, con il link di ESD Codes Super si attiva sul tuo account senza perdere progressi. L’abbonamento ESD Codes si rinnova da solo? No. Dopo 12 mesi l’account torna al piano gratuito, senza addebiti. Super Duolingo si può avere gratis? Solo con la prova gratuita ufficiale, che va disattivata in tempo per evitare il rinnovo a pagamento. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di UK Soft Ltd