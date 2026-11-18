Milano, 17.11.2026 – Le aziende più strutturate misurano le prestazioni, analizzano gli scostamenti e investono nel miglioramento continuo. Ma applicano gli stessi criteri alla formazione sulla sicurezza? Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede espressamente la verifica dell'efficacia della formazione durante il lavoro. Alessandra Buzio , consulente con oltre trent'anni di esperienza e autrice del libro Bestseller “ L'Altro Volto Della Sicurezza Sul Lavoro” , racconta all’editore Giacomo Bruno perché questo accordo è l'occasione per trasformare un obbligo normativo in uno strumento di crescita organizzativa.

Alessandra Buzio, ci racconti il suo background.

Mi occupo di sicurezza sul lavoro dal 1994. La mia formazione ingegneristica mi ha dato solide basi tecniche, ma l'esperienza mi ha insegnato che lavorare con le persone è molto diverso dal lavorare con le macchine. Spiegare un comportamento non significa necessariamente ottenere che venga adottato. Da qui il mio interesse per la psicologia del comportamento e le neuroscienze, per comprendere come le persone percepiscono i rischi, prendono decisioni e sviluppano abitudini, anche inconsapevoli. Ho così trasformato progressivamente le mie aule in laboratori per capire “come funzioniamo” con l'obiettivo di “funzionare meglio”. In cosa consiste il metodo Sicuri Per Scelta Lab e da quale esigenza nasce? Da una contraddizione che osservo da anni: le aziende documentano la formazione con gli attestati, i lavoratori superano i test, le procedure sono definite. Eppure, nei reparti, capita di trovare uscite di emergenza ingombre, DPI non indossati o scorciatoie diventate abitudini. Perché accade, se le regole sono conosciute? Sicuri Per Scelta Lab nasce per affrontare la distanza tra il «lo so» e il «lo faccio», mettendo al centro il lavoratore, con le sue convinzioni, esperienze, valori e motivazioni, senza trascurare i fattori organizzativi che influenzano le sue scelte.

Un'azienda senza infortuni può considerarsi un'azienda sicura? L'assenza di infortuni è un risultato positivo, ma non dimostra, da sola, che tutti i comportamenti siano sicuri. Un comportamento pericoloso può ripetersi molte volte senza conseguenze, fino a essere considerato normale. Per un'azienda orientata al miglioramento, gli indicatori di risultato sono importanti, ma non sufficienti. Occorre comprendere anche ciò che avviene quotidianamente, le scelte delle persone e i fattori che le influenzano. Non per cercare colpevoli, ma per individuare opportunità di prevenzione prima che si verifichi un incidente. Perché un'azienda che rispetta gli obblighi normativi e investe già nella formazione dovrebbe rivolgersi a lei? Perché il nuovo Accordo Stato-Regioni ha reso obbligatoria la verifica dell'efficacia della formazione, ma tra l'obbligo e la sua concreta applicazione rimane una sfida importante: evitare che si trasformi nell'ennesimo documento da archiviare. Sicuri Per Scelta Lab nasce proprio per colmare questa distanza, trasformando la verifica in uno strumento di miglioramento. Non si limita a rilevare se un lavoratore applica ciò che ha imparato, ma cerca di comprenderne le ragioni, considerando le sue convinzioni, i valori, le esperienze e il contesto in cui opera. Perché il vero obiettivo non è documentare che la formazione è stata fatta, ma capire se e come funziona.

Vuole lasciare un ultimo messaggio agli imprenditori e ai lavoratori? La sicurezza non riguarda soltanto il lavoro: riguarda tutti noi e le scelte che compiamo ogni giorno. È anche per questo che ho scritto L'altro Volto Della Sicurezza Sul Lavoro , un libro rivolto a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori. Credo che la vera cultura della sicurezza nasca quando smettiamo di considerarla un insieme di obblighi da rispettare e iniziamo a riconoscerla come un valore da condividere. Il miglioramento richiede il coraggio di mettere in discussione anche ciò che riteniamo consolidato. Perché la sicurezza non dovrebbe essere soltanto qualcosa che dobbiamo fare, ma qualcosa che scegliamo di fare, ogni giorno. Ogni scelta ha una conseguenza, e quella che conta davvero è quella che ci riporta a casa sani e salvi.

Alessandra Buzio è raggiungibile sul sito: www.sicuripersceltalab.it Il suo libro è disponibile su Amazon al seguente link: https://amzn.to/4cv3TZ5 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore