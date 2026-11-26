Milano, 26.11.2026 - Nell'epoca dei corsi online e delle videolezioni , una parte crescente di imprenditori e professionisti sceglie di tornare in aula: 2 giorni fuori dall'azienda per ascoltare chi un'impresa l'ha già costruita e per confrontarsi con chi la sta costruendo . È in questo spazio che è cresciuto Alzati e Fattura LIVE , che 3 anni fa riuniva circa 200 partecipanti e per la 6ª edizione ne attende 2.000.

Il 5 e 6 dicembre 2026 Malpensa Fiere , in provincia di Varese, ospita la 6ª edizione di Alzati e Fattura LIVE , l'evento dedicato alla vendita e alla crescita d'impresa organizzato da Twenty Formula . L'ultima edizione ha registrato circa 1.500 partecipanti e, secondo gli organizzatori , le 5 edizioni precedenti hanno coinvolto complessivamente circa 4.000 imprenditori e professionisti.

Il formato è quello di una fiera più che di un'aula: 3 padiglioni, 2 palchi e un'area Expo con gli stand delle aziende partner. Il palco principale, il Main Stage, ha una capienza di circa 1.500 persone. Sul palco si alterneranno imprenditori, fondatori e manager di importanti realtà aziendali . A condurre le 2 giornate sarà Luca Abbrescia , volto delle Interviste Imbruttite del Milanese Imbruttito.

Tra gli ospiti annunciati per questa edizione figurano Enrico Preziosi , fondatore di Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa, Vincenzo Ferrieri , fondatore di Cioccolatitaliani e amministratore delegato di Gioia Group, Eduardo Montefusco , fondatore della catena di palestre FitActive , partito dalla vendita porta a porta, e Rana Edwards , cofondatrice di I Love Poke, la prima catena ad aver portato il poke in Italia. A loro si aggiungono Giacomo Bruno , Roberto Tarzia , Alviero Martini e molti altri protagonisti del panorama imprenditoriale italiano.

Sul Second Stage si alterneranno interviste , testimonianze imprenditoriali e approfondimenti . Tra gli ospiti Giuseppe Ramonda , di Sorelle Ramonda; Filippo Carabelli , Pietro Santini e Giacomo Luppi , fondatori di Chapeau, il podcast dedicato alle storie dell'imprenditoria italiana; Driss El Faria e altri speaker d'eccezione.

Nelle edizioni passate sono intervenuti, tra gli altri, Cristina Scocchia , amministratrice delegata di illycaffè, Enrico Cerea , executive chef del ristorante tristellato Da Vittorio, Andrea Lamperini , direttore operativo di WeRoad, la piattaforma dei viaggi di gruppo, e Gianluca Tacchella , amministratore delegato di Carrera Jeans.

«Alzati e Fattura LIVE non è il palco di una persona sola: è fatto dai partecipanti, dai relatori e dalle aziende che ci credono. Per questo chiamiamo sul palco imprenditori che un'azienda l'hanno costruita davvero, e chi esce dalla sala deve tornare in ufficio con qualcosa da fare il lunedì mattina», spiega Alessandro Cutri , fondatore di Twenty Formula , classe 1999.

«Alla prima edizione eravamo in 200, oggi ne aspettiamo 2.000. E non vengono solo i venditori: viene il professionista che fa consulenze come l'imprenditore che guida un gruppo. Alla fine tutti, ogni giorno, devono vendere» , aggiunge Valerio Girolami , fondatore di Twenty Formula .

Negli anni hanno affiancato l'evento aziende come TIM, Sella Personal Credit, Red Bull, Verisure e Avis. Programma e biglietti : https://twentyformula.it/alzati-fattura-live/ Twenty Formula è la società di consulenza commerciale e formazione fondata da Alessandro Cutri e Valerio Girolami . Ha affiancato migliaia di imprenditori e professionisti e dal 2023 organizza Alzati e Fattura LIVE , oggi il più grande evento italiano dedicato alla formazione sulla vendita, secondo i dati degli organizzatori.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore