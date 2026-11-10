Bardolino candidata a Capitale italiana della Cultura 2029. Bozza (Forza Italia) e Pressi (Stefani Presidente): “Progetto culturale sostenuto da tutta l’Assemblea legislativa veneta, capace di coinvolgere comunità e territori appartenenti a tre diverse Regioni.” (Arv) Venezia, 10 novembre 2026 Bardolino e il Lago di Garda hanno costruito un progetto culturale che ha l’obiettivo di superare i confini amministrativi per costruire un’identità territoriale condivisa. La candidatura di Bardolino a Capitale Italiana della Cultura 2029 nasce dalla volontà di mettere in rete le tre sponde del lago, valorizzandone il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale e promuovendo una visione comune capace di coinvolgere comunità e territori appartenenti a tre diverse Regioni. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, e il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, hanno presentato il dossier della candidatura, assieme al Sindaco del comune di Bardolino, Daniele Bertasi, a Giordano Bruno Guerri, storico e saggista, Presidente del Vittoriale degli Italiani e Direttore Generale di GardaMusei, all’Architetto Daniela Cavallo, Direttrice del progetto di candidatura Bardolino Capitale, e a Katia Ricciarelli, soprano e Direttrice dell’Accademia Internazionale di Canto Lirico ‘Katia Ricciarelli’, che ha sede a Bardolino. Per il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, si tratta della “candidatura di un territorio che è riuscito a fare un lavoro straordinario, diventando un esempio di come sviluppo e capacità di valorizzare le eccellenze di un’area vasta e articolata come quella del Lago di Garda possano tradursi in un progetto condiviso. Sono oltre 170 gli attori protagonisti, tra enti e associazioni, nonché 42 comuni, tutti coinvolti in un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio a 360 gradi: dalla cultura all’enogastronomia, dalla qualità dei servizi offerti alla pesca, fino a tutti quegli asset che rendono l’area gardesana capace di raggiungere le prime posizioni a livello nazionale per presenze turistiche. La mia Mozione del 23 giugno scorso ha ottenuto il voto unanime dell’Assemblea legislativa veneta: il Consiglio regionale del Veneto affianca quindi, con assoluta convinzione, Bardolino e sostiene il territorio gardesano nella sua candidatura.” Il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, ha sottolineato “il valore del sostegno unanime espresso dall’Assemblea legislativa veneta alla candidatura, con la Mozione del giugno scorso, che ha riconosciuto in essa le potenziali ricadute culturali, sociali ed economiche. Il riconoscimento, qualora venisse raggiunto, consentirebbe di consolidare e ampliare i benefici che già oggi si stanno producendo grazie alla rete culturale costruita attorno al progetto, generando ulteriori opportunità per tutto il territorio. Si tratta di un passaggio importante anche per l'immagine del Lago di Garda, già conosciuto e apprezzato per la bellezza del paesaggio e la qualità delle infrastrutture. Questa candidatura può contribuire a valorizzarne ulteriormente l'identità e l'attrattività. Dobbiamo ricordare, inoltre, che il Lago è molto frequentato durante la stagione estiva, ma le iniziative previste non si rivolgono soltanto ai visitatori: sono pensate anche per i residenti e per le comunità locali. Accanto alla dimensione culturale e sociale, è presente una significativa prospettiva economica. Investire in questo progetto significa creare opportunità di sviluppo e realizzare un investimento per il comune e per l'intero territorio, capace di restituire alla collettività benefici più ampi. Ricordo che le città di Bergamo e di Brescia, nominate insieme Capitali italiane della Cultura 2023, hanno avuto significativi risconti sotto l’aspetto economico: + 40% di arrivi e presenze turistiche e un giro d'affari, solo per la città di Bergamo, stimato intorno ai 255 milioni di euro. Tra gli obiettivi prioritari c'è anche la destagionalizzazione, attraverso un calendario di iniziative e attività distribuite lungo tutto l'arco dell'anno. Sosteniamo i nostri territori e facciamo in modo che i benefici di questa candidatura possano diffondersi e coinvolgere l'intera area gardesana.” “La candidatura è partita da Bardolino, ma ha intercettato un’esigenza condivisa da tutto il Garda: riconoscersi come un unico grande territorio culturale - ha dichiarato il Sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi - Siamo alla vigilia del passaggio decisivo, forti di una rete che mette in relazione comunità, istituzioni e patrimoni di tre regioni diverse. La nostra ambizione è lasciare qualcosa che duri: collaborazioni, competenze, progetti e strumenti per migliorare la qualità della vita di chi vive il territorio. La candidatura è l’occasione per cambiare il modo in cui il Garda guarda a sé stesso e si racconta al Paese: da destinazione turistica a vero e proprio punto di riferimento culturale. E questa trasformazione è già cominciata. Anche perché cultura è ‘prendersi cura’ del territorio.” “Occorre sviluppare una rete del Garda: da soli non si arriva da nessuna parte, va creato un sistema che sappia lavorare assieme - ha affermato Giordano Bruno Guerri in qualità di ambasciatore della candidatura – Il dossier si basa su un sistema integrato di musei, collezioni, archivi, siti archeologici e luoghi della memoria, nel quale ogni istituzione mantiene la propria identità. Ho apprezzato moltissimo il lavoro profuso dal Sindaco di Bardolino che ha messo assieme tanti attori per un progetto che mette assieme arte, cultura, turismo, industria e iniziative private, in grado di dare benefici nel lungo periodo. Il Garda è un territorio ricco di paesaggi, memorie, tradizioni e comunità. La sfida è mettere tutto questo in relazione e restituirgli una nuova centralità culturale.” “Questo percorso ci offre l’opportunità di aprire una riflessione sul futuro del Lago di Garda e sui modelli di sviluppo dei grandi territori turistici italiani. Il Garda si propone come un laboratorio culturale nazionale, in cui la cultura contribuisca a costruire nuove politiche per il territorio e una migliore qualità dell’abitare, per i residenti e per chi lo frequenta. Abbiamo costruito un progetto nato dal basso, in grado di intercettare le esigenze, non solo dei residenti di Bardolino, ma di tutti quelli che abitano e vivono il territorio gardesano. Vogliamo dare vita a una nuova visione del lago di Garda, basata sulla gardesanità, sull’acqua, capace di superare i confini territoriali nel segno della cultura. La sfida non è avere più turismo, ma generare più valore dal turismo in sintonia con ciò che ci circonda. La cultura può essere il linguaggio comune attraverso cui istituzioni, imprese e comunità costruiscono questa trasformazione.”, ha spiegato Daniela Cavallo.

La formazione delle nuove generazioni è un altro degli aspetti centrali del progetto. A Bardolino ne è un esempio l’Accademia Internazionale di Canto Lirico diretta dal soprano Katia Ricciarelli, che ogni anno forma giovani cantanti selezionati a livello internazionale. “La cultura vive quando trasmette bellezza, conoscenza e opportunità alle nuove generazioni. Il Garda ha tutte le caratteristiche per essere un luogo di ispirazione e di crescita artistica: i giovani devono esserne protagonisti. La cultura trova nella lirica un’elevata espressione di sé e il mio impegno è aiutare i giovani ad emergere e a tirare fuori le loro potenzialità.”, ha dichiarato Katia Ricciarelli.

Il Comune di Bardolino è l’ente capofila di un progetto che coinvolge l’intero territorio gardesano. Al centro della candidatura, c’è l’acqua, elemento identitario e filo conduttore che unisce storia, paesaggio, culture, tradizioni e comunità, diventando il simbolo di una progettualità orientata allo sviluppo sostenibile e alla promozione culturale. L'ambizione è fare del Garda un grande museo diffuso rigenerativo, capace di mettere in relazione patrimonio culturale, paesaggio e comunità. Una visione che richiama il ‘Mediterraneo del Nord’, la definizione associata al racconto del lago dello scrittore vicentino Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia. Non soltanto musei e monumenti, dunque, ma anche paesaggi, memorie, tradizioni e luoghi della vita quotidiana, da valorizzare come parti di un unico patrimonio.

La direzione del progetto è affidata all’architetto Daniela Cavallo, mentre Giordano Bruno Guerri, storico e saggista e Presidente del Vittoriale degli Italiani, ne è l’ambasciatore.

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