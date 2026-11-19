Il periodo dell’anno più atteso dagli amanti dello shopping entra nel vivo e Tineco, marchio globale del gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, presenta una selezione di offerte disponibili da oggi al 30 novembre su Amazon e sul suo store online .

Le soluzioni protagoniste riflettono la visione “Clean Less, Live More” , con cui Tineco racconta un modo diverso di vivere la pulizia, rendendo questa attività più immediata, fluida e meno impegnativa. Questo approccio prende forma basandosi su quattro pilastri: Le 5 offerte Black Friday Tineco: FLOOR ONE S7 Stretch Ultra Questa lavapavimenti senza fili è stata progettata per rendere la pulizia dei pavimenti più continua e intuitiva. La tecnologia MHCBS di Tineco mantiene il rullo lavato con acqua pulita durante l’utilizzo, separando in modo efficiente l’acqua sporca, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle contribuisce a limitare la formazione di grovigli causati da capelli e peli. Il design completamente reclinabile a 180° permette di raggiungere più facilmente lo spazio sotto mobili e arredi bassi, così da non dover rimandare la pulizia delle zone meno accessibili. Una soluzione che combina lavaggio e aspirazione in un solo gesto, pensata per chi desidera muoversi in casa con maggiore libertà e meno interruzioni.

Prezzo di listino: 499€ Prezzo Black Friday: 249,99€ Acquista su Amazon Acquista sullo store Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro La lavapavimenti che unisce lavaggio, aspirazione e azione del vapore ad alta temperatura per intervenire con efficacia sullo sporco quotidiano e sulle macchie più difficili. La pulizia viene inoltre supportata da un sistema intelligente che rileva le condizioni della superficie e adatta il funzionamento del dispositivo, offrendo un aiuto concreto quando la routine richiede maggiore attenzione. Al termine, la tecnologia FlashDry si occupa del rullo attraverso un ciclo automatico di pulizia e asciugatura, trasformando anche la manutenzione in un pensiero in meno.

Prezzo di listino: 849€ Prezzo Black Friday: 629€ Acquista su Amazon Acquista sullo store online Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam è una lavapavimenti a vapore progettata per chi cerca una pulizia profonda, senza dover attendere a lungo prima di iniziare. Al centro del modello c’è la BoostSteam Technology , che rende disponibile il getto di vapore in circa 20 secondi alla prima attivazione e in circa 5 secondi nelle erogazioni successive. Il vapore fino a 230 °C aiuta ad agire su residui secchi e macchie più ostinate, mentre la ReverseScrub Technology utilizza la rotazione inversa della spazzola per intensificare l’azione sulle superfici e nelle fughe tra le piastrelle. La potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa contribuisce a raccogliere anche lo sporco umido, mentre il design HyperStretch a 180° consente di raggiungere con maggiore semplicità le aree sotto mobili e arredi bassi.

Prezzo di listino: 699€ Prezzo Black Friday: 579,99€ Acquista su Amazon Acquista sullo store Tineco PURE ONE A70S Pensato per semplificare la gestione quotidiana di polvere, capelli e peli di animali, PURE ONE A70S combina la libertà di un aspirapolvere senza fili con una potenza di aspirazione di 320 AW . La tecnologia PureCyclone separa aria e polvere, aiutando a mantenere il filtro pulito più a lungo, mentre il sistema ClogLess facilita la raccolta anche delle particelle più grandi. Il tubo pieghevole a 180° permette di raggiungere le aree sotto i mobili bassi senza doversi chinare, per una pulizia più comoda e continua. L’autonomia arriva fino a 110 minuti in modalità Eco con la spazzola 2-in-1 per fessure .

Prezzo di listino: 399€ Prezzo Black Friday: 233€ Acquista su Amazon Acquista sullo store Tineco CARPET ONE Spot DualHeat Questo modello combina acqua calda fino a 70 °C e vapore fino a 100 °C per intervenire su diverse superfici, da tappeti e divani fino a scale e interni dell’auto. I quattro livelli di pulizia permettono di adattare il trattamento a tutte le esigenze, dagli schizzi recenti allo sporco più ostinato, mentre la potenza aspirante fino a 17 kPa aiuta a rimuovere acqua sporca e residui. Dopo la pulizia, la tecnologia FlipDry offre due modalità di asciugatura, per tornare a utilizzare le superfici in tempi più brevi.

Prezzo di listino: 249€ Prezzo Black Friday: 209€ Acquista su Amazon Acquista sullo store Tineco Clean Less, Live More Con le offerte Black Friday, Tineco mette al centro una tecnologia che non aggiunge complessità alla vita domestica, ma aiuta a sottrarne. Dalla pulizia dei pavimenti alla gestione dei peli degli animali, fino alla cura dei tessuti, i dispositivi del brand sono progettati per accompagnare ogni fase della routine, riconoscendo le necessità, intervenendo sullo sporco e riducendo le incombenze che seguono l’uso. Per scegliere la soluzione più adatta alla propria casa, su Amazon sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto del 6% sul prezzo promozionale Black Friday, utilizzando il codice TINECOBFIT.

Un’occasione da non perdere se si vuole rendere la pulizia più semplice e lasciare più tempo a ciò che conta davvero.

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