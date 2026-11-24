Campagna di informazione e di sensibilizzazione sulla violenza economica ‘Pensavi fosse amore...’ Rucco e Lanzarin: “Importante accendere i riflettori su questa piaga subdola e promuovere una cultura capace di riconoscere le dinamiche di un amore malato. L’impegno della Regione è forte.” (Arv) Venezia, 24 novembre 2026 In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre ogni anno il 25 novembre, prende il via la campagna informativa e di sensibilizzazione “Pensavi fosse amore...”, dedicata al tema della violenza economica che colpisce le donne. Un fenomeno spesso sommerso e difficile da riconoscere, che si manifesta attraverso il controllo del denaro, la limitazione dell'indipendenza finanziaria e la privazione della libertà di compiere scelte economiche autonome. La campagna punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso, promuovendo una maggiore consapevolezza e offrendo alle donne strumenti per riconoscerne i segnali, ricordando che la violenza non è soltanto fisica o psicologica, ma può esercitarsi anche attraverso il controllo economico e la dipendenza finanziaria. Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), e il Presidente della Quinta commissione (politiche sociosanitarie), Manuela Lanzarin (Lega- LV), hanno presentato la campagna informativa, assieme a Isabella Sala, Vicesindaco del comune di Vicenza, Elisabetta De Toma, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza, Federica Cascella, componente e segretaria del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza, Francesco Ferronato, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza, Chiara Bedei, Presidente del Comitato Pari Opportunità regionale dei Commercialisti e Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti. Cinque immagini e altrettanti messaggi per accendere i riflettori su una forma di abuso spesso invisibile e difficile da riconoscere. Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della violenza sulle donne attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta la comunità. “La piaga della violenza economica rappresenta una forma di violenza ancora poco conosciuta, sulla quale è necessario accrescere la consapevolezza, puntando soprattutto sull’educazione e sull’informazione – ha affermato Rucco - Molto importante, quindi, è il forte impegno assunto dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza. L’obiettivo è raggiungere i cittadini, promuovere iniziative nelle scuole e far conoscere un fenomeno spesso sottovalutato. Su questo progetto si lavorerà anche con il supporto della Regione. Ricordo che, quando ho ricoperto la carica di Sindaco di Vicenza, ho lavorato per garantire una nuova sede al Centro Antiviolenza di Vicenza, che svolge un lavoro eccellente ed efficace.” “Domani sarà una giornata importante, ma il contrasto alla violenza sulle donne deve essere un impegno costante – ha chiarito il Vicepresidente del Consiglio - Attraverso il lavoro della Quinta commissione, stiamo approfondendo il fenomeno e i dati che ci sono stati presentati, con l’obiettivo di sensibilizzare le nostre comunità e contribuire a contrastare ogni forma di abuso.” Il Presidente della Quinta commissione, Manuela Lanzarin, ha definito la campagna “un’iniziativa significativa perché contribuisce a far conoscere una forma di violenza ancora poco trattata. Il 25 novembre è una ricorrenza importante, ma della violenza sulle donne dobbiamo parlare durante tutto l’anno. Occorre continuare a testimoniare, sensibilizzare e promuovere una cultura capace di riconoscere le dinamiche di un amore malato, facendo sapere alle donne che esiste una rete pronta a sostenerle se decidono di uscire dalla spirale della violenza. Ricordo l’impegno della Regione del Veneto nel consolidamento della rete territoriale di protezione, che annovera Centri antiviolenza, Sportelli informativi e Case rifugio. Abbiamo lavorato molto anche sui percorsi di autonomia, attraverso l’inserimento lavorativo e il sostegno all’abitare, strumenti fondamentali per favorire il reinserimento delle donne nella società. L’indipendenza economica consente infatti di reagire più rapidamente ed efficacemente alle situazioni di abuso. La violenza economica, al pari di quella fisica e psicologica, limita la dignità e la libertà delle donne. Per questo, ribadisco, è importante riconoscerla e indicare alle vittime le possibili vie d’uscita.” Lanzarin ha inoltre evidenziato “il valore della collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti: il lavoro di rete e la condivisione degli obiettivi sono fondamentali per veicolare un messaggio unitario. E invito le donne vittime di violenza a non esitare a chiamare il 1522: troveranno operatrici specializzate nell’accogliere le loro richieste di aiuto e di sostegno.” Isabella Sala, Vicesindaco del comune di Vicenza, ha illustrato il ruolo dell’amministrazione comunale nella realizzazione e nella diffusione della campagna. “Con l’Ordine dei Commercialisti, abbiamo cercato di fare la nostra parte attraverso un lavoro di squadra, avviato alcuni mesi fa e frutto di un’intelligenza collettiva – ha spiegato Sala - Non volevamo adottare un linguaggio aggressivo o colpevolizzare le donne, ma parlare in modo diretto, rivolgendoci anche agli uomini, per contribuire a far emergere situazioni di violenza economica che spesso rimangono nascoste. Il progetto ha approfondito in particolare le dinamiche familiari e domestiche, con l’obiettivo di stimolare una riflessione e far nascere un dubbio nelle donne che potrebbero trovarsi in situazioni di dipendenza e di controllo. La campagna ha raccolto l’adesione di tantissimi comuni, dando vita a una rete che da Vicenza si sta espandendo.” “La campagna ha ricevuto il patrocinio di ANCI nell’ambito della campagna ‘Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca’ – ha aggiunto il Vicesindaco – Nei prossimi giorni, ANCI darà tutte le informazioni utili ai comuni che potranno così scegliere di condividere la campagna nei propri territori. Per adesioni e informazioni, invito a scrivere a pensavifosseamore@comune.vicenza.it” Elisabetta De Toma, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza, ha presentato le ragioni che hanno portato la categoria professionale a impegnarsi sul tema, richiamando la responsabilità sociale della professione. “La violenza economica è silenziosa e subdola – ha messo in chiaro De Toma - Si sviluppa all’interno delle relazioni di coppia e spesso viene normalizzata, nascosta dietro un’apparente quotidianità. Abbiamo voluto accendere i riflettori su questo fenomeno perché, nel nostro lavoro, affianchiamo quotidianamente imprenditori, famiglie e donne nelle loro scelte economiche e imprenditoriali, decisioni che possono avere ricadute importanti anche sulla sfera personale. Vogliamo mettere a disposizione informazioni e strumenti che consentano alle donne di compiere le proprie scelte economiche in modo consapevole e autonomo. Siamo riusciti a coinvolgere numerosi soggetti, costruendo una rete di collaborazione. L’amore non dovrebbe mai togliere la libertà economica: dietro i numeri e i bilanci ci sono persone, donne, con tutta la loro umanità. E credo che rappresenti un grande valore il patrocinio concesso all’iniziativa da ANCI e da altre realtà che hanno aderito al progetto.” Federica Cascella, componente e segretaria del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza, ha illustrato nel dettaglio la campagna, nata dalla collaborazione con il comune di Vicenza. “Il progetto si articola in cinque immagini di forte impatto, accompagnate da altrettante frasi che descrivono situazioni quotidiane potenzialmente riconducibili alla violenza economica – ha spiegato Cascella - Messaggi che non intendono accusare o esprimere giudizi, ma stimolare una riflessione: perché il dubbio è il primo passo verso la consapevolezza. Tra le domande proposte: “Ti vuole tanto bene, ma i soldi decide lui come spenderli?”; “Controlla ogni tuo scontrino e dice di farlo per il tuo bene?”; “La carta di credito la tiene lui perché è meglio così?”; “Ti ha detto di non cercare lavoro perché pensa a tutto lui?”; “Ha chiesto a te di firmare al posto suo, ma non sai perché?”. Ogni messaggio si conclude con un invito a riconoscere i possibili segnali di abuso e a chiedere aiuto: “Potrebbe trattarsi di violenza economica. Riconoscere i segnali è già un primo passo. Non sei sola. Chiama il 1522.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO