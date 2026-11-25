25 novembre. Presidente Zaia: “Non una giornata di festa, ma di riflessione e responsabilità. Gino Cecchettin, un grande esempio di impegno civile” (Arv) Venezia, 25 novembre 2026 - “Il 25 novembre non è una giornata di festa, ma un’occasione di riflessione collettiva e di assunzione di responsabilità. Una giornata importante per il nostro Paese, il cui significato è stato richiamato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Indossare oggi una coccarda rossa è un gesto simbolico. Questo non significa, sia chiaro, che chi non la indossa sia meno sensibile al tema. Ma i simboli hanno un valore, ed è giusto preservarli, perché ci aiutano a tenere alta l’attenzione su una delle ferite più profonde della nostra società”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, interviene in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“In questa giornata - sottolinea Zaia - ritengo importante richiamare anche l’esempio di Gino Cecchettin. Quando ti uccidono una figlia, credo sia umano provare rabbia, odio, persino un sentimento di vendetta. Gino ha avuto la straordinaria forza di trasformare un dolore immenso e quei sentimenti negativi in qualcosa di positivo per la collettività. Ha dato vita, insieme a tanti volontari, a una fondazione che, grazie alla generosità dei sostenitori e ai proventi della vendita del suo libro, investe in progetti di prevenzione e sensibilizzazione, rivolgendosi soprattutto ai giovani e al mondo della scuola. Nessuno avrebbe potuto pretendere da lui un simile impegno. Ha scelto di farlo, mettendo la propria esperienza al servizio degli altri. È un esempio che merita il rispetto e la riconoscenza di tutti noi”.

“La grande battaglia contro la violenza sulle donne - prosegue Zaia - si vince innanzitutto sul piano culturale. Ed è una battaglia che chiama in causa, in primo luogo, noi uomini. Dobbiamo educare i nostri ragazzi al rispetto, alla capacità di accettare un rifiuto, alla consapevolezza che l’amore non contempla alcuna forma di possesso. Dobbiamo anche avere il coraggio di non minimizzare certi comportamenti, di non considerarli ragazzate e di non voltare la testa dall’altra parte. Su questo non possiamo concederci alcuna forma di lassismo”.

“Come Consiglio regionale del Veneto continueremo a fare la nostra parte, anche attraverso l’attività dell’Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne. Un ringraziamento va a tutti coloro che, spesso lontano dai riflettori, operano quotidianamente sul fronte della prevenzione, dell’ascolto e della protezione delle vittime. La misura della nostra sensibilità e della nostra civiltà non sta soltanto nelle parole che pronunciamo il 25 novembre, ma nei comportamenti che adottiamo negli altri 364 giorni dell’anno”, conclude Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO