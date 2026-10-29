23esima edizione della Fiera del Bollito con la Pearà di Isola della Scala (VR). Rigo (Lega-LV) e Bozza (FI): “La tradizione veronese torna protagonista, assieme alla qualità dei prodotti.” (Arv) Venezia, 29 ottobre 2026 Un ritorno alle origini, alla riscoperta dei sapori autentici e delle ricette tramandate di generazione in generazione. È questo lo spirito della 23esima Fiera del Bollito con la Pearà, in programma al Palariso di Isola della Scala nei fine settimana del 6-8, 13-15 e 20-22 novembre 2026. Questa edizione della Fiera riporta al centro la tradizione gastronomica veronese, puntando sulla qualità delle materie prime, sulle ricette di una volta e sulla competenza delle macellerie del territorio.

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, i consiglieri regionali Filippo Rigo (Lega-LV) e Alberto Bozza (Forza Italia) hanno presentato la Fiera, assieme a Stefano Marzotto, Presidente dell’Ente Fiera di Isola della Scala, e a Luigi Mirandola, Sindaco del comune di Isola della Scala. "La Fiera del Bollito con la Pearà celebra il piatto più rappresentativo della tradizione veronese, un piatto d'eccellenza che trova la sua vera identità e la sua culla storica esclusivamente a Verona e nella sua provincia – ha affermato il consigliere regionale Filippo Rigo - Questa manifestazione è l'esaltazione della nostra cultura più autentica, un rito culinario che si tramanda di generazione in generazione e che racchiude in sé il sapore di una volta, l'amore per la convivialità e il rispetto per le nostre radici contadine. Portare in tavola il Bollito accompagnato dalla sacralità della Pearà significa onorare la nostra storia identitaria. Un ringraziamento speciale va all’Ente Fiera di Isola della Scala, una realtà che da sempre, sia con questa rassegna, sia attraverso la storica Fiera del Riso, si dimostra un motore fondamentale per il nostro territorio. Il loro instancabile lavoro non solo custodisce e promuove il patrimonio enogastronomico locale, ma dà un impulso economico straordinario a tutta la comunità e ai nostri commercianti locali durante ogni evento che organizzano. Grazie a una macchina organizzativa d'eccellenza, Isola della Scala si conferma capitale del gusto, capace di attrarre visitatori da tutta la Regione, trasformando la tradizione in una risorsa viva, in grado di generare valore, turismo e orgoglio per tutta la provincia veronese. Un percorso di crescita e di valorizzazione reso possibile anche dal costante supporto delle istituzioni: grazie alla Regione del Veneto, infatti, la Fiera del Riso di Isola della Scala è ufficialmente riconosciuta e inserita tra le manifestazioni fieristiche di rilevanza e interesse nazionale, un traguardo storico che eleva ulteriormente il prestigio e la visibilità del nostro intero sistema territoriale." “Dopo la Fiera del Riso – ha sottolineato Alberto Bozza - il territorio veronese torna a valorizzare le proprie eccellenze enogastronomiche e le tradizioni popolari, ben rappresentate dalla ricetta del Bollito con la Pearà, piatto tipico della cucina veronese. Una preparazione legata alla memoria delle famiglie e alle tradizioni tramandate dai nonni, che evoca il calore della convivialità e i momenti di condivisione nelle occasioni più importanti. Un piatto povero per la semplicità dei suoi ingredienti, ma ricco di storia e di valore culturale, diventato, nel tempo, un simbolo non soltanto di Verona, ma dell’intero Veneto. La manifestazione celebra l’eccellenza e la qualità dei prodotti del territorio, richiamando numerosi visitatori, non solo dal Veneto, ma anche da altre Regioni. Un successo che conferma la validità di un format capace di rinnovarsi nel tempo e di mantenere il proprio ruolo di riferimento. E oggi siamo orgogliosi di dare spazio e visibilità alle bellezze, alle tradizioni e alle eccellenze del nostro territorio.” “Con questa 23esima edizione, vogliamo tornare a parlare delle tradizioni che ci sono state tramandate dai nonni e che rappresentano un patrimonio importante della nostra cultura gastronomica. Tradizioni che vanno abbinate alla qualità dei piatti – ha spiegato Stefano Marzotto, Presidente dell’Ente Fiera di Isola della Scala - Abbiamo voluto ascoltare anche le richieste del pubblico e dei visitatori, che hanno espresso il desiderio di ritrovare i sapori autentici di una volta. Dopo il grande successo della Fiera del Riso, ci auguriamo che lo stesso entusiasmo accompagni anche la Fiera del Bollito, che quest’anno si presenta con un format rinnovato: tre fine settimana, dal venerdì alla domenica, con apertura a pranzo e a cena. Non mancherà, naturalmente, il Riso Nano Vialone Veronese IGP, prodotto simbolo di Isola della Scala, che proporremo nel tradizionale risotto all’Isolana, nella versione al profumo d’autunno e in altre gustose varianti.” Il Sindaco del comune di Isola della Scala, Luigi Mirandola, ha sottolineato il valore identitario della manifestazione.

“La tradizione torna al centro, grazie al Bollito con la Pearà, il rito della domenica – ha puntualizzato il Primo cittadino - Con questa edizione della Fiera, abbiamo voluto rimettere in primo piano le tradizioni popolari autentiche, quelle che ci appartengono. Torniamo a celebrare uno dei simboli della nostra identità e della convivialità veronese, protagonista, insieme al risotto, delle domeniche d’autunno e d’inverno: il Bollito con la Pearà. Non è soltanto un’eccellenza gastronomica, ma anche un ricordo di famiglia, legato ai giorni di festa trascorsi insieme. Isola della Scala dimostra così, ancora una volta, di saper custodire e di valorizzare la propria storia, promuovendo la cucina veronese ben oltre i confini provinciali e regionali.” “Oltre al Bollito con la Pearà, il menù proporrà più di 40 piatti, con un’ampia scelta di specialità pensate per soddisfare anche i palati più esigenti – ha detto il Direttore dell’Ente Fiera, Daniele Pagliarini - Tra gli appuntamenti in programma, ci sarà La Pearà del Sindaco, il concorso che metterà alla prova i Primi cittadini nella preparazione della celebre salsa veronese. La manifestazione ospiterà una tappa di selezione sabato 7 novembre, mentre la finalissima si svolgerà sabato 21 novembre, sempre al Palariso, in collaborazione con l’associazione ‘Cuochi Scaligeri’, che ci affiancherà nell’organizzazione dell’iniziativa.” Ospite d’onore dell’inaugurazione, in programma venerdì 6 novembre, alle 19, sarà Fabrizio Nonis, conosciuto come El Bekér: macellaio, gastronomo, giornalista e volto noto della televisione e dei social. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura della carne e nella promozione delle eccellenze gastronomiche italiane, Nonis ha partecipato a numerosi programmi televisivi, tra cui La Prova del Cuoco, TG5 Gusto e Beker On Tour. Sarà lui, insieme alle autorità, a inaugurare ufficialmente la 23ª edizione della Fiera. Il protagonista assoluto della manifestazione sarà il Bollito misto con la Pearà, uno dei piatti simbolo della cucina scaligera. Preparato secondo la tradizione con cinque tagli di carne: lingua, testina, manzo, cappello del prete e cotechino, sarà accompagnato dall’immancabile Pearà, la tipica salsa veronese a base di pane grattugiato, brodo e pepe, da generazioni presente sulle tavole delle famiglie del territorio. La Fiera del Bollito con la Pearà si conferma così un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio gastronomico locale, ma anche un momento di incontro e convivialità aperto a famiglie, appassionati e visitatori. L’ingresso alla manifestazione sarà libero. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO