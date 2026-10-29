Terza Commissione: audizione del Comitato Cittadino di Sandrigo in merito al progetto di impianto BESS, Battery Energy Storage System (Arv) Venezia, 29 ottobre 2026 La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: nella prima parte della giornata, in seduta congiunta con la Seconda Commissione consiliare permanente presieduta da Elisa De Berti (Lega-LV), competente in materia territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, politiche dell’ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere, è stato audito, il Comitato Cittadino di Sandrigo in merito al progetto di impianto BESS - Battery Energy Storage System – un impianto di accumulo di energia elettrochimica, che immagazzina l’energia prodotta da fonti rinnovabili in eccesso, per poi rilasciarla in momenti di maggiore richiesta; l’impianto è composto da tanti container pieni di batterie al litio collegati alla rete elettrica tramite cavidotto sotterraneo. Sotto esame, l’impatto ambientale dell’impianto, esteso su circa 34 mila metri quadrati ed inserito in un contesto agricolo, nella zona denominata Tugurio. Tra i soggetti invitati a relazionare: Roberto Ciambetti, Lucia Pozzato, Bruno Giometto e Matteo Rizzo, che hanno consegnato alla Commissione Terza le oltre 2100 firme raccolte contro l’impianto. Presente in audizione, l’assessore alla Cooperazione Interregionale – Governo del Territorio – Infrastrutture – Enti Locali e Riordino Territoriale, Marco Zecchinato.

A seguire, i lavori sono proseguiti in sola seduta di Terza Commissione. La stessa, ha espresso voto favorevole all’unanimità dei presenti con riferimento alle rendicontazioni di seguito riportate: rendicontazione: n. 32 - Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta – relazione sull’attività svolta nell’anno 2025; Rendicontazione n. 35 - Consorzio di bonifica Delta del Po - Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 36 - Consorzio di Bonifica di Secondo grado Lessinio - Euganeo - Berico. Relazione sull’attività del Consorzio relativa all’anno 2025; Rendicontazione n. 37 - Consorzio di bonifica Adige Euganeo. Relazione consuntiva dell’attività 2025; Rendicontazione n. 38 - Consorzio di bonifica Adige Po - Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 39 - Consorzio di bonifica Bacchiglione - Relazione attività anno 2025; Rendicontazione n. 40 - Consorzio di bonifica Veneto Orientale. Relazione sull’attività volta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 41 - Consorzio di bonifica Piave. Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 44 - Consorzio di bonifica Brenta. Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 45 - Consorzio di bonifica Acque Risorgive - Relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2025; Rendicontazione n. 46 - Consorzio di bonifica Veronese - relazione sull’attività svolta nell’anno 2025. Infine, anche per il Parere alla Giunta regionale - DGR 434 del 28 maggio 2026. Approvazione di un bando per il sostegno delle imprese del Veneto armatrici di barche equipaggiate con draga idraulica aderenti ad uno dei Consorzi di Gestione Vongole del Veneto che non hanno esercitato la pesca nell'anno 2025. Convalida dell'atto, la Terza Commissione ha espresso voto favorevole all’unanimità dei presenti.

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