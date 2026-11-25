‘Mangia la foglia’. Rigo (Lega- LV): “Domenica 6 dicembre una giornata per avvicinare le nuove generazioni al mondo agricolo. Gli agricoltori sono i primi custodi del nostro territorio” (Arv) Venezia, 25 novembre 2026 Avvicinare i giovani al mondo dell’agricoltura, far conoscere le opportunità offerte dal settore primario e promuovere una maggiore consapevolezza del valore del lavoro agricolo. Sono questi gli obiettivi di ‘Mangia la foglia’, la manifestazione in programma domenica 6 dicembre 2026 a Villafranca di Verona, pensata per coinvolgere le nuove generazioni e favorire un dialogo diretto con il mondo agricolo, le sue attività e le sue prospettive future. E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Filippo Rigo (Lega- LV) ha presentato la manifestazione, assieme all’assessore comunale Alberto Bellesini, a Mirco Adami, co- organizzatore dell’evento e titolare dell’azienda agricola organizzatrice, e a Gianluca Arteggiani, co- organizzatore dell’evento. La manifestazione ‘Mangia la foglia’, che si svolgerà a Villafranca di Verona domenica 6 dicembre, trova nel territorio veronese la sua collocazione naturale e punta a offrire ai giovani agricoltori una vetrina per presentare e promuovere le proprie attività. L’iniziativa è giunta alla sesta edizione.

Il consigliere regionale Filippo Rigo ha ribadito il valore strategico dell’agricoltura per il Veneto, sottolineandone il ruolo nella storia, nella tradizione e nell’economia del territorio. “L’agricoltura è un comparto fondamentale, che in Veneto genera un valore di circa 6 miliardi di euro e può contare su eccellenze assolute, capaci di rendere la nostra Regione conosciuta in tutto il mondo – ha ricordato Rigo - Come Regione del Veneto, vogliamo continuare a sostenere concretamente il settore, che sta attraversando una fase difficile, anche a causa di politiche europee talvolta poco comprensibili, normative sempre più stringenti e approcci ideologici che tendono ad attribuire agli agricoltori responsabilità in materia di inquinamento. Noi, al contrario, li consideriamo custodi del territorio e intendiamo essere al loro fianco con iniziative mirate, in particolare a favore dei giovani. È fondamentale che le nuove generazioni si avvicinino al mondo agricolo e scelgano di continuare a investire in questo settore. L’agricoltura di oggi è moderna e tecnologicamente avanzata: richiede attrezzature e competenze specifiche, ambiti nei quali i giovani possono esprimere capacità e abilità importanti.” Gianluca Arteggiani, organizzatore dell’evento, ha ricordato la crescita della manifestazione, che ogni anno richiama tra le 4 e le 5 mila persone. “‘Mangia la foglia’ nasce dal desiderio di rendere omaggio a chi lavora la terra e, soprattutto, di avvicinare i giovani all’agricoltura, incoraggiandoli a rimanere in un settore che offre interessanti opportunità e può contare su tecnologie sempre più innovative – ha detto Arteggiani - L’agricoltura non è soltanto fatica, ma anche innovazione e prospettive professionali. Il 6 dicembre saranno presenti stand dedicati ai prodotti tipici, un raduno di mezzi agricoli, momenti di convivialità, convegni sul mondo agricolo, spettacoli musicali e di majorette, occasioni di intrattenimento.” A sottolineare il sostegno dell’amministrazione comunale è stato il consigliere comunale di Villafranca di Verona Alberto Bellesini: “Sosteniamo con convinzione una manifestazione che valorizza le realtà giovanili radicate nel territorio – ha evidenziato il consigliere - È un’iniziativa che celebra il lavoro della terra e che, come amministrazione comunale, auspichiamo possa consolidarsi negli anni e diventare un punto di riferimento per tutta la comunità.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO