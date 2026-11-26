Neonata morta dopo lo speronamento dei ladri in fuga. Presidente Zaia: “Un’auto usata come un’arma. È un omicidio di una gravità inaudita, serve una pena esemplare” (Arv) Venezia, 26 novembre 2026 - “Quello accaduto a Lovadina di Spresiano è un fatto gravissimo. Non è un incidente: è omicidio. Un’automobile utilizzata come un’arma da criminali senza scrupoli, che non hanno esitato a mettere a repentaglio la vita di un’intera famiglia, dandosi poi alla fuga senza nemmeno prestare soccorso. Oggi piangiamo la morte di una bambina. Non possiamo parlare semplicemente di un incidente stradale: siamo di fronte a quello che considero un omicidio di una gravità inaudita”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commenta la notizia della morte della neonata, venuta alla luce prematuramente, con un parto d’urgenza, dopo il violento speronamento dell’auto sulla quale viaggiava la madre, una giovane di 22 anni, avvenuto lo scorso 14 novembre a Lovadina di Spresiano, nel Trevigiano.

“Non è purtroppo la prima volta che assistiamo a incidenti provocati da delinquenti che pensano di poter commettere reati e poi imperversare a folle velocità sulle strade del nostro Veneto, mettendo in pericolo la vita di cittadini innocenti. Deve passare un messaggio forte e inequivocabile: chi utilizza un’automobile come un’arma deve rispondere fino in fondo delle conseguenze delle proprie azioni. Nessuna indulgenza, massima durezza. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, mi auguro che per un fatto di tale gravità si arrivi a una pena esemplare, che sia di monito per tutti quei criminali che pensano di poter agire in questo modo”, aggiunge il Presidente Zaia.

“Siamo tutti al fianco delle forze dell’ordine, con l’auspicio che i responsabili di questo fatto atroce vengano al più presto individuati e assicurati alla giustizia. Oggi, dopo giorni di angoscia e di speranza, una famiglia si trova ad affrontare il più straziante dei dolori. A nome mio e di tutto il Consiglio regionale del Veneto, mi stringo ai genitori di questa piccola, ai loro familiari e a tutti gli amici della famiglia. A loro va il cordoglio di un’intera comunità, profondamente indignata per quanto accaduto”, conclude il Presidente Zaia.

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