Prima commissione, presentata la manovra di bilancio regionale 2027-29 (Arv) Venezia, 10 novembre 2026 - Nel corso della seduta odierna della Prima commissione del Consiglio regionale presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Filippo Giacinti, sono stati illustrati i disegni di deliberazione amministrativa, di iniziativa della Giunta regionale, n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e i disegni di legge, di iniziativa dell’esecutivo, n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”.

In sintesi, il Defr - primo atto di programmazione strategica della nuova legislatura, articolato in 30 obiettivi strategici e riferiti al Programma di Governo 2025-2030 - rappresenta il quadro congiunturale generale, illustra il contesto di finanza pubblica, il quadro generale di finanza regionale, contiene le linee di indirizzo per il prossimo triennio ed è presupposto e supporto alla manovra di bilancio; tra i pilastri dell’azione regionale riportati nel documento, l’attenzione rivolta alle giovani generazioni, al tessuto imprenditoriale, al welfare sociale, alla sostenibilità ambientale, alla governance e all’autonomia differenziata. La legge di stabilità prevede il rifinanziamento e la rimodulazione di leggi regionali di spesa e introduce, tra l'altro, l'esenzione dal bollo auto per i veicoli degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore impegnati nella distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità alle persone in difficoltà. Il Collegato alla legge di stabilità contiene una serie di misure tra le quali, a titolo meramente esemplificativo: 20 milioni di euro nel 2027 per interventi di edilizia residenziale sociale (social housing), con priorità agli anziani autosufficienti; agevolazioni tariffarie per i giovani che utilizzano il trasporto pubblico locale, con 15 milioni nel 2028 e 35 milioni nel 2029; un piano regionale triennale per la semplificazione e il rafforzamento della capacità amministrativa e digitale della Regione e degli enti locali, con una dotazione finanziaria di 650mila euro per ciascun anno del triennio; al fine di consentire la realizzazione del nuovo Polo della salute di Padova Est - San Lazzaro, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all’Azienda ospedale università di Padova un contributo straordinario in conto capitale, fino a un importo massimo di 380 milioni di euro, a valere sull’esercizio 2029; il rifinanziamento del Fondo garanzia PMI, per 5 milioni di euro; il sostegno alla Dop economy, con una dotazione di 1 milione di euro; l’istituzione del Fondo regionale per contrastare l'emergenza caro carburanti e caro energia, con 5 milioni di euro. Di seguito, sono stati presentati anche i cd. macro-numeri del bilancio 2027: totale complessivo pari a 18,68 miliardi di euro; il 78,58% riguarda il cd. Perimetro sanitario; per il cofinanziamento regionale alla politica comunitaria sono previsti circa 72 milioni di euro; è previsto il ricorso al debito per investimenti per 120 milioni di euro, destinati in varia misura, sempre a titolo esemplificativo, a salvaguardia e sicurezza idrogeologica, difesa coste, prevenzione e riduzione del rischio idraulico, impiantistica sportiva, lavori pubblici, mobilità e sicurezza stradale. Ulteriori ‘grandi temi’ del bilancio: 10 mln di euro agli Esu e 6.5 mln per il ‘buono scuola’; la conferma di 7,7 mln nel triennio 2027-29 per malattie mentali, di 13,5 mln per ciascun esercizio per danni da vaccinazioni/trasfusioni, e di 20 mln annui a favore delle province per le funzioni delegate. Le proposte saranno esaminate nel dettaglio nel corso delle prossime settimane anche dalle altre Commissioni consiliari.

In apertura di seduta, la Commissione ha preso in esame gli esiti dei referendum consultivi del 25 e 26 ottobre scorso, correlati ai disegni di legge di iniziativa della Giunta n. 85 “Istituzione del nuovo Comune denominato Atesia mediante fusione dei Comuni di Granze e Sant'Elena della Provincia di Padova” e n. 86 “Istituzione del nuovo Comune denominato Borghi del Grappa mediante fusione dei Comuni di Cavaso del Tomba e Castelcucco della Provincia di Treviso”. Nel primo caso, la fusione tra Granze e Sant'Elena ha ricevuto il consenso degli elettori in entrambi i comuni: la Commissione, pertanto, ha dato il proprio via libera alla proposta legislativa, relatore per l’assemblea legislativa, il presidente Tomaello. Nel secondo caso, preso atto che a Cavaso del Tomba i cittadini si sono espressi a favore della fusione, che a Castelcucco ha prevalso il voto contrario, e che, nonostante il risultato complessivo sia numericamente favorevole al Sì, il dissenso di Castelcucco impedisce di considerare acquisito il consenso necessario alla fusione, la Commissione ha proposto all’unanimità il “non passaggio agli articoli”: l’iter legislativo è destinato, pertanto, a interrompersi in Aula, relatore, il presidente Tomaello.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO