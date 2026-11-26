Associazione ELIOS ETS, ente filantropico del Terzo settore. Martini (Stefani Presidente): “Realtà importantissima del territorio bassanese che sostiene la sanità pubblica con progetti concreti” (Arv) Venezia, 26 novembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Morena Martini (Stefani Presidente), ha presentato le attività dell’associazione ELIOS ETS - Esperienza Lavoro Impresa Obiettivi Sanità - ente filantropico del Terzo settore nato dall’iniziativa di imprenditori della Pedemontana Veneta, impegnato nel sostegno alla sanità pubblica attraverso progetti di innovazione e miglioramento dei servizi sanitari del territorio. Il consigliere regionale Morena Martini ha sottolineato che “l’associazione ELIOS ETS rappresenta una realtà importantissima del territorio bassanese, che riunisce oltre 60 imprenditori e imprenditrici della Pedemontana Veneta, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la propria rete fino a raggiungere almeno quota 100 aderenti. La loro mission è raccogliere risorse da destinare al potenziamento della sanità pubblica, attraverso nuove strumentazioni e servizi a beneficio dei cittadini. Un impegno concreto a fianco della Regione del Veneto, che punta anche a contribuire alla riduzione delle liste d’attesa e a migliorare la qualità dell’assistenza. Un esempio di come, dietro le criticità spesso lamentate dai cittadini, ci siano anche realtà associative e imprenditoriali che scelgono di mettersi a disposizione del territorio e di chi ha bisogno.” Il Presidente dell’associazione, Denis Vigo, ha ripercorso la nascita e l’attività del sodalizio, “costituito nell’aprile 2017 per volontà di quattordici imprenditori con l’obiettivo di trattenere le professionalità di eccellenza presenti nell’ospedale bassanese, dotando la struttura di tecnologie moderne in tempi rapidi e rendendola sempre più attrattiva. Dal 2017 a oggi, abbiamo investito 3.192.175 euro nella sanità, in particolare nelle tecnologie sanitarie. Tra gli interventi realizzati, ricordo una sala operatoria digitale, una sala ibrida angiografica, una sala operatoria multimediale integrata e l'attivazione della teledialisi, senza dimenticare il sostegno al sociale.

Un impegno che è proseguito anche nel 2026, con uno stanziamento importante per contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa in dermatologia. ELIOS conta attualmente 61 soci e punta a raggiungere quota 100, ampliando il coinvolgimento anche a imprenditori al di fuori del territorio bassanese. Il metodo di lavoro dell’associazione è fondato su un percorso concreto e verificabile: individuare un bisogno, sottoporlo all’assemblea dei soci, reperire le risorse necessarie, realizzare l’investimento e misurarne l’impatto. Agiamo con trasparenza e vogliamo restituire qualcosa al territorio. Fissiamo i tempi di realizzazione dei progetti e ci assicuriamo che vengano rispettati.” “L’anno prossimo – ha aggiunto il Presidente - festeggeremo il decennale di attività della nostra associazione e stiamo pensando a una progettualità di alto impatto tecnologico.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO