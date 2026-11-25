Violenza economica. Pressi (Stefani Presidente), Barbisan e Lanzarin (Lega-LV): “Con la senatrice Murelli, le nuove iniziative legislative per tutelare l’autonomia e l’indipendenza delle donne” (Arv) Venezia, 25 novembre 2026 In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell’Assemblea legislativa veneta, assieme alla senatrice Elena Murelli (Lega), collegata da remoto, le iniziative legislative promosse a livello nazionale e regionale per prevenire e contrastare la violenza economica, una forma di controllo che limita la libertà e l’indipendenza delle donne. Il Capogruppo Pressi, in particolare, ha presentato una risoluzione, rubricata “Violenza economica: iniziative per prevenirla e rafforzare l’autonomia delle donne”, che invita la Giunta regionale a consolidare le azioni di prevenzione della violenza economica, promuovendo campagne informative e percorsi di educazione finanziaria rivolti alle donne. L’iniziativa mira, inoltre, a favorire l’indipendenza economica e professionale delle vittime di violenza attraverso una maggiore collaborazione tra centri antiviolenza, servizi territoriali, sistema bancario e parti sociali e prevede anche il sostegno al confronto parlamentare sulle misure legislative volte a garantire a ogni lavoratrice e lavoratore la piena disponibilità della propria retribuzione.

Matteo Pressi, inoltre, ha illustrato una proposta di modifica della legge regionale n. 5/2013 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” che introduce una specifica disciplina dedicata alla prevenzione della violenza economica. Tra gli interventi previsti figurano iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, percorsi di formazione e inserimento lavorativo e una maggiore collaborazione con istituti bancari, sindacati, associazioni di categoria e centri antiviolenza. In particolare, la proposta prevede la promozione di protocolli d’intesa con ABI Veneto e gli altri soggetti interessati, per favorire l’indipendenza economica delle donne e la gestione autonoma delle proprie risorse.

A tal proposito, la senatrice Murelli ha illustrato il disegno di legge n. 763, di modifica della legge 27 dicembre 2017, n. 205, volto a rafforzare l’autonomia finanziaria dei lavoratori e a contrastare situazioni di dipendenza e possibili forme di condizionamento nella gestione delle entrate personali. Attraverso un intervento sulla normativa vigente, la modifica legislativa intende stabilire che lo stipendio sia accreditato esclusivamente su un conto corrente intestato al beneficiario, escludendo quelli cointestati: una disposizione che punta a tutelare la libertà economica delle donne, assicurando loro il controllo diretto sulle proprie risorse e impedendo che il reddito da lavoro possa diventare uno strumento di pressione o controllo all’interno delle relazioni personali.

“Con questa iniziativa – ha ribadito il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi - vogliamo dare un segnale tangibile e offrire un sostegno concreto alle donne, contribuendo anche a prevenire le diverse forme di violenza. Al centro della nostra proposta, c’è il principio dell’indipendenza economica femminile. In Parlamento si sta discutendo la possibilità di modificare il Codice civile introducendo una norma semplice, ma di grande rilevanza: prevedere che lo stipendio di ogni lavoratore, uomo o donna, venga accreditato su un conto corrente intestato esclusivamente alla persona che lo percepisce. Le cronache ci ricordano, purtroppo, che molte donne vittime di violenza fisica hanno spesso subito in precedenza anche forme di violenza economica. Pur lavorando, non possono disporre liberamente del proprio stipendio, perché questo viene accreditato sul conto corrente del marito oppure su un conto cointestato, ma di fatto gestito esclusivamente dal partner. Introdurre questa disposizione significa affermare un principio fondamentale: una donna che lavora deve poter gestire autonomamente il proprio reddito. Vogliamo quindi contribuire a prevenire la violenza fisica intervenendo anche su uno dei suoi possibili presupposti, ovvero la mancanza di indipendenza economica.” Anche il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, a margine della presentazione della proposta normativa, ha sottolineato l’importanza di un impegno concreto a sostegno delle donne e di tutte le vittime di violenza.

“È una giornata densa di significato e di grande attualità quella di oggi – ha affermato Barbisan - nella quale il Consiglio regionale vuole dare spazio e sostenere anche questa iniziativa legislativa, che nasce con l’obiettivo di essere concretamente al fianco delle donne. La proposta, attualmente all’esame del Parlamento, prevede che lo stipendio delle lavoratrici venga accreditato su un conto corrente dedicato, così da garantire loro una maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse economiche. Esiste, infatti, anche una forma di violenza economica nei confronti delle donne, che spesso si accompagna alla violenza fisica e psicologica. Sono fenomeni che, purtroppo, possono intrecciarsi e rafforzarsi reciprocamente. Con il sostegno a questa iniziativa, vogliamo lanciare un segnale concreto e portare all’attenzione un tema del quale si parla ancora troppo poco. La possibilità di gestire autonomamente il proprio stipendio e le proprie risorse rappresenta uno strumento fondamentale di libertà ed emancipazione, soprattutto per quelle donne che rischiano di subire il controllo economico da parte della stessa persona che esercita nei loro confronti altre forme di violenza.” Un tema, quello della violenza economica, sul quale intende impegnarsi anche la V Commissione del Consiglio regionale, così la Presidente Manuela Lanzarin (Lega-LV): “nella provincia di Vicenza, le celebrazioni legate alla giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere, quest’anno, hanno avuto lo scopo di accendere un faro sulla problematica, molto insidiosa, della violenza di genere, anche sotto il profilo economico. Grazie all’Ordine dei commercialisti, infatti, prenderà avvio una specifica campagna informativa sul tema: una buona pratica esportabile a livello regionale. L’analisi del progetto di legge illustrato oggi, che avverrà in V Commissione, costituirà certamente l’occasione per approfondire ulteriormente i profili di questa particolare forma di violenza, affinando anche gli strumenti di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno. Centrale, inoltre, sarà il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza di genere, che darà il proprio contributo per rendere ancora più efficaci le politiche regionali in materia”.

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