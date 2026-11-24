Prima commissione, prosegue l’esame dei progetti di legge statale su uso smartphone e social. Via libera ai bilanci societari di Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo e Veneto Strade (Arv) Venezia, 24 novembre 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha continuato l’esame del testo abbinato dei progetti di legge statale n. 6, d’iniziativa del consigliere Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), e n. 8, primo firmatario, il Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, già illustrati nel corso delle sedute precedenti e che mirano, in estrema sintesi, a limitare e a regolamentare l’uso degli smartphone e delle piattaforme sociali telematiche da parte dei più giovani. Il testo della proposta sarà trasmesso alla Quinta commissione consiliare che sarà chiamata a esprimere il proprio parere, per quanto di propria competenza, prima della prosecuzione dell’iter istruttorio.

Illustrato, inoltre, il progetto di legge statale n. 17, d’iniziativa del capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, rubricato “Disposizioni per l'affidamento in house del servizio di distribuzione del gas naturale. Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”; l’iniziativa legislativa mira, in estrema sintesi, a consentire agli enti locali concedenti di ciascun ambito territoriale minimo (Atem) di affidare, in alternativa alla gara pubblica, il servizio di distribuzione del gas naturale a una società in house, modalità attualmente esclusa dal quadro normativo vigente, e ciò al fine di consentire ai territori di pianificare politiche energetiche locali integrate, garantendo che le risorse generate dalla gestione rimangano a beneficio della collettività. L’esame della proposta legislativa proseguirà nel corso delle prossime settimane.

In apertura, la Commissione ha votato le prese d’atto dei bilanci societari 2025 di Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo, società caratterizzate da ruoli distinti, ma entrambe riconducibili al sistema degli strumenti regionali per lo sviluppo economico, con Veneto Sviluppo che controlla al 100% Veneto Innovazione. Via libera anche al bilancio societario 2025 di Veneto Strade, il soggetto che svolge attività di gestione, manutenzione, progettazione e realizzazione di interventi sulla rete viaria di competenza regionale e su altre infrastrutture affidate alla società.

La Commissione, infine, ha espresso a maggioranza parere favorevole, per quanto di propria competenza, sul disegno di legge n. 107, di iniziativa della Giunta, volto alla modifica della legge regionale n. 10/2024 “Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune”, incardinato nella Terza commissione che può così proseguire l’iter istruttorio.

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