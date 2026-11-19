Delega al Governo per sostenere attività educative e ricreative non formali. Rocco (Riformisti Veneti in Azione): “Massimo impegno per riconoscere, coinvolgere e sostenere economicamente tutte le realtà che contribuiscono alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi.” (Arv) Venezia, 19 novembre 2026 Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Nicolò Rocco (Riformisti Veneti in Azione), assieme all’Onorevole Elena Bonetti (Azione), ha presentato la Legge n. 135/2026 ‘Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali’.

“Si tratta di una legge delega – ha chiarito Rocco – che vuole istituzionalizzare una realtà che in Veneto è già ampiamente presente e consolidata. La Regione del Veneto, infatti, si è sempre distinta per la capacità di innovare nel campo della formazione e dell’educazione, come dimostra, ad esempio, l’esperienza delle scuole paritarie. Siamo una comunità capace di organizzarsi e di promuovere innovazione. Oggi, questa capacità trova un riconoscimento istituzionale, in risposta a bisogni educativi sempre più crescenti. La scuola resta fondamentale, ma da sola non può farcela. Il Consiglio regionale del Veneto potrà contribuire alla fase attuativa della legge con la definizione dei relativi decreti, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sul territorio.” “Lavorerò per destinare risorse specifiche nel bilancio regionale – ha assicurato il consigliere regionale – e per dare vita a una programmazione finanziaria in modo da riconoscere, coinvolgere e sostenere economicamente tutte le realtà che contribuiscono alla formazione e alla crescita dei nostri ragazzi. Le famiglie, oggi, non sono più in grado di affrontare da sole tutte le necessità educative e hanno bisogno del supporto di una rete territoriale che in Veneto è già particolarmente presente e che dobbiamo accompagnare e rafforzare. Ricordo che tra i soggetti coinvolti, rientrano le associazioni sportive, i centri estivi, le parrocchie e tutte le realtà che svolgono attività educative e ricreative non formali. Le associazioni sportive, ad esempio, sono veri e propri punti di riferimento educativo. Con questa legge, lo Stato riconosce che anche le loro attività concorrono ai processi formativi. Lo stesso vale per i centri estivi e le parrocchie, che diventano parte integrante, non soltanto del percorso scolastico, ma più in generale del sistema educativo. Un riconoscimento che assume un valore importante, sia sul piano giuridico sia, in prospettiva, su quello economico, attraverso adeguati strumenti di sostegno alle realtà coinvolte.” L’Onorevole Elena Bonetti ha spiegato che la legge sull’educazione non formale “rappresenta una pietra miliare nelle politiche educative del Paese, perché riconosce finalmente piena legittimità e valore a tutte quelle realtà che, nei territori, contribuiscono alla formazione delle giovani generazioni. Dall’associazionismo al mondo dello sport, dagli enti ecclesiastici agli oratori, si tratta di soggetti che finora non avevano ottenuto un adeguato riconoscimento istituzionale. Sono già state stanziate risorse per questo tipo di attività, a partire dai centri estivi, ma è necessario aumentarle e renderle concretamente disponibili sui territori. In questo percorso, assume un ruolo importante anche la Regione del Veneto, chiamata a sostenere i comuni nell’attivazione dei progetti e a promuovere nuove esperienze di collaborazione, facendo dei territori un laboratorio di innovazione educativa. L’obiettivo è costruire una strategia che affianchi alla scuola il contributo dell’educazione non formale, restituendo protagonismo ai giovani, offrendo loro prospettive per il futuro e garantendo, al tempo stesso, un sostegno concreto alle famiglie.” Marco Marseglia, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto, ha sottolineato “l’importanza di una legge che riconosce il ruolo delle realtà associative, del mondo accademico, del Terzo settore e dell’associazionismo sportivo e culturale. Si tratta di soggetti che possono contribuire concretamente a sostenere le famiglie, soprattutto negli ambiti in cui incontrano maggiori difficoltà. C’è la necessità di garantire adeguate risorse economiche, sia a livello nazionale, sia attraverso il coinvolgimento della Regione Veneto, per sostenere progetti condivisi e promuovere percorsi di coprogettazione con il Terzo settore. Come Forum delle Associazioni Familiari abbiamo presentato alcune proposte anche nel corso dell’audizione di ieri in Quinta commissione consiliare, con particolare attenzione all’educazione non formale e all’integrazione sul territorio di tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è far emergere e contrastare le povertà educative, che talvolta si traducono in problematiche con cui le famiglie devono confrontarsi quotidianamente. Apprezzo In conclusione, Marseglia ha espresso apprezzamento per l’iniziativa legislativa, auspicando una rapida adozione dei decreti attuativi da parte del Governo e confermando la disponibilità del Forum a partecipare ai tavoli istituzionali, anche attraverso percorsi di co-programmazione e co- progettazione.” La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO