Scomparsa Paola Goisis. Il cordoglio del Presidente Zaia: “Una donna che ha dato molto alla nostra comunità” (Arv) Venezia, 25 novembre 2026 “La scomparsa di Paola Goisis è una notizia che mi addolora profondamente. Con lei se ne va una protagonista di una stagione importante della storia politica veneta. Una donna che ha saputo portare nelle istituzioni, anche in quelle nazionali, la voce e le istanze della sua gente, senza mai perdere il contatto con le proprie radici. Di Paola voglio ricordare soprattutto la schiettezza, la tenacia e l’autenticità, qualità che hanno contraddistinto il suo percorso umano e politico”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Paola Goisis. “Alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene va la mia più sentita vicinanza in questo momento di dolore”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO