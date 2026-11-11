Presidente Zaia: “Allarmi bomba nelle scuole: che ci sia o meno un disegno, serve fare piena luce sugli episodi e individuare al più presto i responsabili” (Arv) Venezia, 11 novembre 2026 - “Non so se dietro questa raffica di allarmi bomba nelle scuole del Veneto e di altre regioni ci sia un disegno preciso, ma una cosa è certa: quanto sta accadendo è estremamente grave e non può essere liquidato come una semplice bravata. È indispensabile accendere un faro su questi episodi e fare tutto il possibile per individuare rapidamente i responsabili”. Il Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, interviene con queste parole sugli allarmi bomba arrivati questa mattina via e-mail a numerosi istituti scolastici, con evacuazioni che hanno interessato, anche in Veneto, decine di scuole.

“Ogni segnalazione di questo genere deve essere presa sul serio - prosegue il Presidente Zaia - perché la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico viene prima di tutto. Le evacuazioni e i controlli delle forze dell'ordine sono misure doverose, ma non possiamo ignorare le conseguenze che questi episodi producono: paura tra i ragazzi e le famiglie, interruzione delle lezioni, disagi per il personale e un'intera comunità scolastica costretta a fermarsi. Un pensiero di solidarietà va anche alle famiglie, che in molti casi sono state costrette a interrompere le proprie attività per andare a prendere i figli a scuola, vivendo momenti di comprensibile apprensione”.

“In casi come questi - sottolinea Zaia - rimane fondamentale il lavoro delle autorità che valuteranno l’esistenza di eventuali ipotesi di reato che, in casi come questi, possono configurarsi come interruzioni di pubblico servizio. Rimane, in ogni caso, le necessità di fare piena luce sulla vicenda e di dare risposte chiare e tempestive, perché non possiamo permettere in alcun modo che episodi di questo genere diventino una consuetudine”.

“La scuola deve essere un luogo sicuro di formazione e crescita - conclude Zaia - non uno spazio in cui famiglie, studenti, insegnanti e personale siano costretti a vivere nell'ansia per minacce anonime”.

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