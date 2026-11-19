Terza commissione, parere favorevole alla manovra di bilancio regionale 2027-29 (Arv) Venezia, 19 novembre 2026 La Terza commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore Massimo Bitonci, ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, ai provvedimenti, di iniziativa dell’esecutivo, che formano la manovra di bilancio 2027-29, ovvero ai disegni di deliberazione amministrativa n. 10 “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2027-2029” e n. 23 “Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) 2027-2029”, e ai disegni di legge, n. 141 “Legge di stabilità regionale 2027”, n. 142 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2027”, e n. 143 “Bilancio di previsione 2027-2029”, sui quali, nel corso della seduta precedente, si erano espressi i portatori d’interesse.

Di seguito, la Commissione ha espresso a maggioranza il parere di competenza sulla proposta di legge n. 7, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), “Disciplina, promozione e valorizzazione turistica e culturale delle identità comunali (IDE. CO.)”, che mira a tutelare il patrimonio identitario delle comunità, a promuovere le specificità territoriali anche in chiave turistica e culturale, attraverso criteri comuni per il riconoscimento comunale, e all'istituzione di un Elenco regionale delle Ide. Co.; l’iniziativa legislativa è incardinata nella Sesta commissione consiliare, che può così proseguire l’iter istruttorio.

La Commissione, infine, ha votato la presa d’atto della rendicontazione n. 50 sul bilancio di esercizio 2025 di Avepa, e il via libera al parere alla Giunta regionale n. 73 sul programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sull’individuazione della dotazione per la realizzazione di pronti interventi per le annualità 2026 e 2027.

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