Tribunale della Pedemontana. Presidente Zaia: “Appello alla Premier Meloni, al Governo e al Parlamento: si arrivi al voto alla Camera entro la fine dell’anno. Non disperdiamo il lavoro fatto” (Arv) Venezia, 27 novembre 2026 – “Rivolgo un appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Governo e al Parlamento affinché si faccia uno sforzo per calendarizzare, entro la fine dell’anno, il seguito dell’esame e il voto alla Camera del disegno di legge sulla geografia giudiziaria, che prevede l’istituzione del Tribunale della Pedemontana, con sede a Bassano del Grappa. Comprendo perfettamente quanto sia impegnativo il calendario parlamentare del mese di dicembre, anche alla luce dell’esame della legge di bilancio, ma credo che ci siano tutte le ragioni per trovare uno spazio anche per questo importante provvedimento”.

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, interviene a seguito del rinvio a febbraio 2027 dell’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati. “Siamo arrivati a un passo da un risultato atteso da anni, frutto di un importante lavoro politico e istituzionale, condotto in sinergia con il territorio e le amministrazioni locali. Si è raggiunta un’intesa, la Commissione Giustizia ha concluso i propri lavori e si è già svolta la discussione generale in Aula. Proprio per questo ritengo che sarebbe un peccato rinviare ulteriormente il voto, con il rischio che il protrarsi dei tempi parlamentari possa compromettere il percorso fin qui compiuto”. “Ricordo che a Bassano del Grappa esiste già un palazzo di giustizia, realizzato con un significativo investimento di risorse pubbliche, al quale dobbiamo finalmente dare piena operatività. Parliamo di un tribunale destinato a servire un bacino di circa 470 mila cittadini e migliaia di imprese, in una delle aree economicamente più dinamiche e produttive del Nord-Est. Avere una giustizia più vicina ai cittadini e al mondo dell’impresa significa dare risposte concrete alle esigenze di un territorio che contribuisce in maniera importante alla crescita economica del Paese”. “Va riconosciuto il grande lavoro svolto dal Governo, dal ministro Carlo Nordio, dal sottosegretario Andrea Ostellari e dai parlamentari che si sono impegnati per raggiungere questo risultato. Ora serve un ultimo sforzo alla Camera. Non chiediamo di riaprire la discussione o di rimettere in discussione gli accordi raggiunti, ma semplicemente di dare seguito agli impegni assunti. Il Veneto merita questo ulteriore presidio di giustizia, che rappresenta un valore aggiunto per l’intero sistema giudiziario regionale. Facciamo in modo che il 2026 si chiuda con un passo decisivo verso la sua realizzazione”, La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO