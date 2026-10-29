Dagli aspirapolvere tradizionali ai robot per la casa, fino alle lavapavimenti smart, la cura dei pavimenti è in continua evoluzione. Tra i brand pionieri della categoria delle lavapavimenti intelligenti, Tineco ha sviluppato e continua a migliorare la tecnologia a vapore per rendere la pulizia più semplice da integrare nella vita di tutti i giorni. Il modo in cui le famiglie puliscono i pavimenti cambia a seconda delle esigenze quotidiane. Gli aspirapolvere aiutano a rimuovere polvere e sporco secco, mentre i robot che aspirano hanno reso le pulizie routinarie sempre più automatizzate. Per i liquidi versati, i residui appiccicosi e lo sporco umido, le lavapavimenti wet & dry – in grado di aspirare, lavare e raccogliere l’acqua sporca – offrono una soluzione innovativa. Gli elettrodomestici per la cura dei pavimenti vanno così oltre la semplice raccolta della polvere, eliminando dalle superfici dure una più ampia varietà di sporco. Tineco ha da sempre posto l’innovazione al centro dei propri prodotti per la cura della casa. Il brand, nato come produttore di aspirapolvere nel 1998 , ha lanciato nel 2019 la serie PURE ONE con tecnologia di rilevamento intelligente iLoop e, nel 2020, ha introdotto FLOOR ONE S3, portando il rilevamento smart in una lavapavimenti senza fili. Attraverso questi prodotti, Tineco ha continuato a far evolvere la categoria delle lavapavimenti intelligenti, esplorando come gli elettrodomestici possano rispondere alle reali esigenze delle case vissute: rilevare lo sporco, gestire i liquidi versati e ridurre il peso della manutenzione quotidiana.

La tecnologia a vapore rappresenta una parte importante di questo percorso. Nel 2022, Tineco ha introdotto FLOOR ONE S5 Steam , integrando la pulizia a vapore in un dispositivo senza fili capace di aspirare e lavare i pavimenti . In presenza di residui di cibo secco o grasso, è possibile selezionare la modalità vapore sullo stesso dispositivo e avviare, al termine, un ciclo di autopulizia. Il vapore passa così dall’essere un metodo di pulizia separato a una funzione integrata nella routine quotidiana, riducendo la necessità di alternare strumenti diversi.

Nel 2023, il modello FLOOR ONE S7 Steam ha introdotto la tecnologia HyperSteam che, con una temperatura dichiarata di 140°C e due modalità vapore, permette di scegliere l’opzione di pulizia più adatta al contesto. Il rilevamento intelligente iLoop regola aspirazione, flusso d’acqua e velocità della spazzola in base al livello di sporco, mentre il sistema MHCBS™ mantiene la spazzola costantemente pulita con acqua fresca e raccoglie l’acqua sporca. Funzioni che alleggeriscono alcune delle attività normalmente a carico dell’utente, dalla valutazione dello sporco alla regolazione dell’intensità di pulizia, fino al controllo della spazzola. In questo modo si riducono gli aggiustamenti ripetuti durante la pulizia quotidiana e diventa più semplice affrontare le tipiche macchie che colorano la cucina dopo i pasti o lo sporco lasciato dagli animali domestici.

Nel 2025, FLOOR ONE S7 Stretch Steam ha portato la temperatura dichiarata di HyperSteam a 160°C, introducendo al tempo stesso un design reclinabile a 180° , pensato per raggiungere gli spazi più bassi sotto letti e divani. Aree che in passato richiedevano di spostare i mobili o di ricorrere a un dispositivo portatile possono così essere incluse più facilmente nella routine. Funzioni come la pulizia dei bordi su tre lati, il lavaggio costante della spazzola con acqua pulita MHCBS™ e i cicli di autopulizia e asciugatura FlashDry estendono la cura oltre il pavimento, semplificando anche la manutenzione della spazzola dopo l’uso.

Nello stesso anno, la serie FLOOR ONE S9 Artist Steam ha continuato a offrire la pulizia a vapore con HyperSteam a 160°C, introducendo anche la rotazione inversa della spazzola ReverseScrub. In Europa, FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro raggiunge una temperatura massima di riscaldamento interno di 160°C e una temperatura di uscita del vapore di almeno 99°C . Inoltre, con un solo tocco, l’utente può modificare il verso di rotazione della spazzola. Combinando il vapore con l’azione meccanica di quest’ultima, il sistema offre un nuovo modo per intervenire sulle macchie più ostinate, eliminando la necessità di strofinare ripetutamente e con forza.

Nel 2026, FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam ha ulteriormente migliorato la pulizia a vapore, rendendola disponibile on demand . L’elemento riscaldante interno BoostSteam raggiunge oggi i 230°C, mentre la temperatura di uscita del vapore è indicata a 99°C. La preparazione iniziale richiede circa 20 secondi, mentre tra un’erogazione di vapore e la successiva sono necessari circa cinque secondi. In combinazione con la rotazione inversa della spazzola ReverseScrub, questa tecnologia consente di applicare vapore e azione di sfregamento mirata sullo sporco localizzato, appiccicoso o secco. In questo modo, la pulizia non deve necessariamente trasformarsi in un’attività impegnativa da programmare, ma può diventare un modo più leggero e immediato per prendersi cura dei piccoli imprevisti di ogni giorno.

Da FLOOR ONE S5 Steam, che ha portato il vapore in una lavapavimenti senza fili all-in-one, a FLOOR ONE S7 Steam, che ha combinato vapore a 140°C, rilevamento intelligente e lavaggio della spazzola con acqua pulita; passando per FLOOR ONE S7 Stretch Steam e S9 Artist Steam Pro con HyperSteam a 160°C, fino a S9 Artist Boost Steam con BoostSteam a 230°C, il percorso di Tineco va oltre la semplice evoluzione delle temperature. Racconta, piuttosto, un modo sempre più integrato di far lavorare il vapore nel processo di pulizia. Progressi che si riflettono nella quotidianità: meno cambi di strumenti, meno mobili da spostare, meno regolazioni manuali e maggiore semplicità nella gestione dello sporco. Questa evoluzione ha ricevuto anche il riconoscimento del mercato. Secondo una ricerca di Euromonitor International citata da Tineco, il brand si è classificato al primo posto a livello mondiale per volume di vendite retail nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per quattro anni consecutivi, dal 2022 al 2025 . Il riconoscimento si basa sul volume globale delle vendite retail in unità e riflette le performance complessive di Tineco nella categoria della pulizia wet & dry per la casa.

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