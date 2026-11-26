Si può conoscere perfettamente la strada di casa e sentirsi lontanissimi dal mondo. La solitudine abita anche questa distanza, fra l’affetto che ci circonda e la difficoltà di raccontare ciò che accade dentro. Anche una stanza calda può ospitare un’inquietudine tenace. Per avvicinarla occorrono parole capaci di accogliere le contraddizioni. La fiaba offre questa possibilità: rende visibile un’esperienza interiore attraverso un incontro, un animale che parla, un oggetto nel quale riconoscersi.

È il territorio di "Di legno e di luna" di Alessandra Poli , pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo : due racconti brevi nei quali la delicatezza dell’immaginazione accompagna interrogativi sulla fragilità , sull’ estraneità e sul desiderio di essere compresi . Il volume mette in relazione uno sguardo infantile e una sensibilità adulta. La semplicità apparente delle situazioni permette alle domande di emergere con immediatezza, mentre il dolore conserva un fondo opaco, una parte che resiste persino alle interpretazioni più affettuose.

"Il gatto e la luna" segue il cammino notturno di una bambina e del suo inatteso compagno. "La ballerina sul pozzo" si raccoglie invece intorno al rientro a casa di una donna, fra la stanchezza della giornata e i piccoli riti domestici. La lettura passa dal movimento della passeggiata alla concentrazione su pochi ambienti. A tenerli insieme è una trama di richiami: finestre e giardini, il buio, il profumo di cannella, una presenza animale con cui parlare. Queste corrispondenze danno unità al libro.

La bambina del primo racconto si allontana dalle luci delle case, cercando nella notte lo spazio per ascoltarsi . «A volte devo uscire. È come quando il cuore diventa troppo pieno, allora bisogna lasciarlo camminare un po’», dice al gatto. Il paesaggio acquista subito una dimensione emotiva: la luna somiglia a un volto, il fiume trattiene riflessi che sembrano stelle, il silenzio diventa un luogo nel quale ritirarsi. Alla paura del buio la piccola oppone una confessione disarmante: «Il buio non fa rumore. È tutto il resto che mi spaventa».

Il gatto dà consistenza al dialogo proprio attraverso i propri limiti. Ha fame, pensa al latte tiepido, desidera tornare al riparo; di fronte a un dolore che lo supera prova l’impulso di andarsene. Resta, e questa permanenza conta quanto le parole che riesce a trovare. Nei suoi dubbi si riconosce l’ incertezza di chi vuole aiutare una persona amata. Il suo corpo piccolo, i passi felpati e l’attesa dei biscotti introducono anche una lieve comicità. La tenerezza nasce da questi dettagli, dalla sproporzione fra la gravità delle domande e la modestia di chi prova a rispondere.

Uno dei passaggi più significativi è affidato all’immagine di un vaso di vetro attraversato dal sole . La bambina ne vede soprattutto il vuoto; il gatto cerca di mostrarle la luce che può passare proprio attraverso quello spazio. La metafora sembra offrire un appiglio. Poi arriva una domanda: «Ma allora perché mi fa così male, signor gatto?». Trovare un’immagine luminosa per il dolore non basta a renderlo sopportabile. Poli lascia che il tentativo di consolare incontri questa resistenza e che l’interlocutore rimanga senza una risposta. Quell’incertezza dà verità al rapporto.

La relazione procede anche nella direzione opposta. La bambina sa offrire riparo e insegnare al compagno ad ascoltare il vento, trasformando una sensazione fastidiosa in un’esperienza condivisa. Chi appare più vulnerabile possiede a sua volta qualcosa da donare.

Da questo scambio emerge un’idea della vicinanza fondata sull’attenzione: riconoscere il modo in cui l’altro sente, accettare di esserne modificati. Mentre camminano, i ruoli di chi protegge e di chi viene protetto si scambiano: la comprensione attraversa esitazioni e piccoli aggiustamenti dello sguardo.

Con "La ballerina sul pozzo" l’ inquietudine assume una consistenza più quotidiana. L’asfalto bagnato, l’odore di carburante, le scarpe sporche e il peso delle chiavi accompagnano una donna fino alla soglia di casa. Anche il gesto di chiudere l’auto, ripetuto tre volte, racconta il rapporto faticoso con le proprie abitudini. La protagonista si infastidisce dei propri automatismi, eppure li ripete. Il mondo esterno arriva fino al corpo, nella stanchezza che pulsa e nella difficoltà di sottrarsi alle cose ancora da finire. Sono i segni che una giornata apparentemente ordinaria lascia addosso.

La protagonista fatica a trasformare le parole ascoltate in un significato immediato, pur sapendo cogliere il carattere di una melodia o la bellezza di un paesaggio di pianura. Questa dissonanza rende il ritratto più articolato, accostando sensibilità e senso di inadeguatezza . Poli affida al lettore percezioni e comportamenti da interpretare. Le due figure femminili condividono la difficoltà di far coincidere l’esperienza interiore con le attese altrui. Il dialogo con gli animali crea una zona di intimità nella quale quella distanza può essere nominata.

Alla diversa materia narrativa corrispondono due scelte stilistiche riconoscibili. Nel primo racconto la prosa si distende attraverso similitudini e personificazioni . L’acqua, il vento, le luci partecipano alla conversazione; il paesaggio registra gli stati d’animo, talvolta sembra precederli. Espressioni come «cadere verso l’alto» condensano una percezione impossibile secondo le leggi fisiche e comprensibile sul piano emotivo. Il frequente ricorso al «come se» mantiene la realtà in sospensione, accanto alle sue possibilità. La scrittura cerca una forma sensibile per ciò che i personaggi faticano a definire.

Nel secondo racconto il periodo si accorcia, si interrompe, lascia emergere frasi nominali e domande interiori . Le ripetizioni riproducono il ritorno degli stessi pensieri, mentre le onomatopee costruiscono una partitura domestica: «Tum-tum», «Cif-ciaf», «Tlic-tlic». Vi entrano il pulsare della stanchezza, i passi, il rumore delle crocchette nella ciotola. Il suono dà continuità a una percezione frammentata e rende fisica la lettura. Anche i dialoghi si fanno essenziali. Una frase sui piselli che rotolano via alleggerisce la scena con l’ironia di un’intesa quotidiana.

Il titolo raccoglie queste diverse temperature. Il legno appartiene alla materia che scalda, porta segni e può resistere; la luna suggerisce distanza, mutamento, un modo diverso di guardare la vita degli altri. Fra i due poli si muove un libro attento al costo del continuare, alla fatica che può accompagnare anche la capacità di reggere. Ogni immagine ammette più letture.

La luce illumina, ma può ferire; il buio protegge dagli sguardi; la casa accoglie senza rendere automaticamente semplice l’esistenza. L’ambivalenza dei simboli restituisce così le contraddizioni dei personaggi.

Il registro fiabesco rende accessibili questioni che attraversano la vita adulta, mentre i gesti sottraggono le figure all’astrazione. Preparare una cena, ascoltare una domanda, avvicinarsi a chi piange sono modi concreti di dare spazio a un altro essere. Attraverso queste presenze minute Poli misura la distanza fra l’essere al sicuro e il sentirsi davvero accolti.

Una chiave di lettura era già nella dedica ai genitori , prima ancora dell’inizio delle storie: «La stessa luna. / Luce che cambia forma – / e voi mi vedete». Quel riconoscimento accompagna l’intero volume. La bambina e la donna chiedono spazio per la propria complessità, per il dolore che sfugge alle spiegazioni, per una sensibilità che non coincide sempre con le attese altrui. Nell’accostarle, Alessandra Poli dà alla vicinanza il valore di un’attenzione tenace, capace di restare anche davanti a ciò che non comprende del tutto. Anche quando cambiamo forma, abbiamo bisogno di uno sguardo che sappia riconoscerci.

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