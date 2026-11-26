Nelle giornate organizzate intorno ai bisogni degli altri , il tempo per sé diventa spesso la prima rinuncia . C’è una scadenza da rispettare, un figlio da accompagnare, una cena da preparare. Ogni impegno trova posto e ciò che rimane fuori è il desiderio di chi tiene insieme tutto. Per molte donne persino riposare richiede una giustificazione. Prima della stanchezza, o insieme a essa, si insinua allora una domanda: quanto della propria identità finisce per coincidere con quello che si riesce a fare per gli altri? Muove da questa esperienza "Donna ritrova te stessa" di Sara Crestini , pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo . Il volume intreccia guida alla crescita personale, racconto autobiografico e riflessione sul benessere, rivolgendosi soprattutto alle donne abituate a mettere le proprie necessità in fondo all’elenco. Nel verbo del titolo è già contenuta una direzione: ritrovare significa riconoscere ciò che continua ad appartenerci anche quando le responsabilità sembrano averlo cancellato. La ricerca coinvolge il tempo, il corpo e il modo in cui si abitano le relazioni.

Madre di tre figli, laureata in Economia aziendale e titolare di un centro fitness, Crestini porta sulla pagina un’esperienza maturata tra lavoro, famiglia e formazione nel coaching . Nell’introduzione racconta l’ insoddisfazione che poteva convivere con traguardi all’apparenza rassicuranti : una laurea, un’attività propria, gli affetti. È una premessa che dà concretezza al discorso, perché ammette la distanza possibile tra una vita piena e una vita nella quale ci si sente pienamente presenti. Durante la pandemia, la chiusura della palestra e l’allenamento proposto ad alcune amiche diventano un’occasione per ripensare il lavoro intorno alle esigenze di donne con poco tempo.

Il libro organizza la materia in quattro parti , dedicate al tempo , alle relazioni , alla mente e allo stile di vita . La progressione accompagna la lettrice dalle difficoltà più riconoscibili alle abitudini che le sostengono: prima l’agenda e il carico quotidiano, poi i legami, i meccanismi del cambiamento e infine la cura del corpo. Capitoli brevi, sottoparagrafi, elenchi e schemi permettono di tornare su un tema senza perdere il filo complessivo. Anche la lettura può così trovare posto in intervalli limitati e riprendere da una domanda rimasta aperta.

Il primo ostacolo emerge nella formula «Non ho tempo» , che Crestini invita a interrogare. Dietro la necessità di organizzarsi affiora una questione più delicata: sentirsi autorizzate a chiedere spazio . Le pagine sul multitasking e sulla delega mettono in discussione l’ideale di una donna sempre disponibile, capace di assorbire gli imprevisti e di garantire il funzionamento della giornata familiare. Chiedere collaborazione al partner, affidare ai figli compiti adeguati all’età, accettare che un’attività venga svolta diversamente diventano modi concreti per ridistribuire le responsabilità.

Su questo terreno agisce il senso di colpa , uno dei nuclei più riconoscibili del volume. L’autrice lo osserva nelle sue contraddizioni: può accompagnare chi investe nel lavoro e teme di essere poco presente in famiglia, ma anche chi si dedica alla casa e sente di aver rinunciato alle proprie aspirazioni. Qualunque scelta sembra lasciare un debito. Il libro coglie bene questa pressione quando riconduce il disagio a standard irraggiungibili e all’abitudine di interpretare l’attenzione verso di sé come egoismo. Il tempo recuperato riguarda, prima di tutto, il valore che ciascuna riconosce ai propri bisogni.

La riflessione si estende ai rapporti familiari , cui è riservato uno spazio consistente. Nelle pagine sulla maternità, Crestini insiste sul passaggio dalla protezione all’accompagnamento, dal bisogno di sorvegliare alla capacità di lasciare che i figli costruiscano una direzione propria. «Il loro percorso di vita non ci appartiene: possiamo accompagnarli, ma non scegliere per loro», scrive. Esempio, regole, esperienze e riflessioni sono i quattro elementi attraverso cui sviluppa questa prospettiva. L’attenzione alla qualità del rapporto e alla coerenza dell’adulto attraversa l’intera sezione. Riconoscere un’autonomia all’altro significa anche accettare che il proprio ruolo possa cambiare.

Accanto alla famiglia trovano posto le amicizie , raccontate come una presenza da coltivare anche quando la routine sembra non concedere margini. Qui la dimensione personale sostiene la riflessione: Crestini riconosce di aver trascurato legami importanti, assorbita dalla coppia e dagli impegni domestici. La riscoperta del confronto e del sostegno reciproco allarga il significato del prendersi cura di sé . C’è una componente relazionale anche nel ritrovare la propria voce: qualcuno che ascolta, una conversazione in cui ci si sente comprese, la possibilità di condividere una gioia senza doverla rendere utile a qualcos’altro.

È tuttavia nel capitolo sulla solitudine che la scrittura raggiunge la sua maggiore intensità narrativa. La casa conserva gli stessi oggetti, ma cambia il modo di percepirli; il silenzio assume un peso, la televisione accesa a tavola cerca di riempirlo. Bastano pochi dettagli domestici perché il discorso sul benessere lasci affiorare una domanda più profonda su chi si è quando viene meno la consueta distribuzione dei ruoli. L’autrice si concede qui una vulnerabilità che rende la sua voce più vicina. Le emozioni difficili da ordinare acquistano una presenza che coinvolge il lettore.

Anche i gesti attraverso cui questo spazio viene esplorato conservano una misura quotidiana: leggere fino a tardi, camminare senza fretta, ascoltare una canzone ad alto volume. La forza del passaggio sta nel tempo concesso all’esperienza, nel riconoscimento di esitazioni, nostalgia e rabbia. In queste pagine il titolo acquista spessore: ritrovarsi comporta imparare a stare anche accanto alle parti di sé che il rumore degli impegni permetteva di ignorare.

La terza sezione affronta il rapporto tra abitudini, motivazione e costanza . Il tema centrale è la distanza fra il risultato immaginato e quello percepito nei primi tentativi. L’immagine della «valle della delusione», illustrata anche attraverso grafici, rende riconoscibile il momento in cui l’impegno sembra non produrre effetti e si è tentati di interromperlo. «Il cambiamento non nasce dalla perfezione, ma dalla costanza», osserva Crestini. Il passaggio più convincente è quello che ridimensiona il peso dell’errore occasionale: un giorno mancato può restare una pausa, senza diventare la prova della propria incapacità. La continuità si costruisce anche imparando a riprendere.

Nella quarta parte, la più ampia e tecnica, torna in primo piano l’esperienza dell’autrice nel fitness . Alimentazione, integrazione, riposo e gestione dello stress entrano in una visione del benessere che il volume collega anche all’epigenetica. Ampio spazio è riservato all’allenamento con i pesi, alle metodiche Heavy Duty e Zone Training e all’attenzione per i percorsi individuali. Sono i contenuti attraverso cui Crestini espone il proprio approccio professionale, affiancando alle proposte il richiamo a figure qualificate per le scelte alimentari e l’integrazione. Nel disegno complessivo del libro, il corpo diventa il luogo in cui tornare a riconoscere capacità, limiti e possibilità di azione . Alla ricerca di una forma fisica si affianca quella di una maggiore fiducia in sé.

Il volume vuole al tempo stesso dare una forma praticabile al desiderio di cambiare e riconoscere le emozioni che lo rendono difficile. Le responsabilità restano, i rapporti richiedono attenzione, le giornate continuano ad avere confini. Dentro quei confini, però, il libro invita a riconoscersi una presenza, a includere la propria vita fra quelle di cui ci si prende cura. Ritrovarsi, a volte, significa smettere di essere l’unica persona per cui non si ha mai tempo.

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