Dove acquistare Adobe Creative Cloud Pro senza pagare il listino pieno è una domanda che si pongono grafici, fotografi, videomaker e freelance. La risposta dipende dalla formula scelta: sul sito Adobe l'abbonamento mensile senza vincoli è il più caro, le formule annuali le più convenienti. Un'alternativa ancora più economica sono i rivenditori digitali autorizzati, che propongono 12 mesi di licenza in un unico pagamento. È il caso di Adobe Creative Cloud Pro con licenza commerciale di 12 mesi su Mr Key Shop , proposto a 389,99 euro: circa 32,50 euro al mese, con un risparmio di oltre 500 euro rispetto all'annuale prepagato ufficiale.

Quanto costa la licenza di Adobe Creative Cloud Pro? Sul sito Adobe il prezzo varia da circa 840 a oltre 1.400 euro l'anno, a seconda della formula di pagamento scelta e delle promozioni attive. Chi usa Creative Cloud tutto l'anno ha quindi un primo modo semplice per risparmiare: evitare la formula mensile senza vincolo, pensata per progetti brevi e occasionali. Mr Key Shop è uno store europeo di licenze software e abbonamenti digitali gestito da UK Soft Ltd, con sede a Londra, con quasi vent'anni di attività e oltre 350.000 clienti in tutta Europa. I suoi punti di forza: Il catalogo comprende anche software professionali con licenza perpetua, come i software CAD con licenza a vita ZWCAD e Rhino 3D, alternative all'abbonamento . Per tutti i dettagli sull'offerta, il blog dello store ha pubblicato una guida completa all'offerta Adobe Creative Cloud Pro da 12 mesi .

Creative Cloud Pro è il piano completo di Adobe per professionisti individuali ed è il nuovo nome del piano che fino a poco tempo fa si chiamava Creative Cloud Tutte le app. Comprende: I crediti mensili non utilizzati non si accumulano, e 4.000 crediti non equivalgono a 4.000 immagini o video: il consumo dipende dalla funzione usata. Adobe affianca al piano Pro una versione Standard, più economica e con le stesse applicazioni desktop. Le differenze riguardano soprattutto l'intelligenza artificiale e l'uso da dispositivi mobili. Standard basta a chi lavora quasi solo da desktop e usa l'AI in modo occasionale. Pro è pensato per chi integra l'AI generativa nel flusso di lavoro e lavora anche da tablet o browser. Acquistato su Mr Key Shop, il piano Pro costa meno di un anno di Standard sul sito ufficiale. La licenza di Mr Key Shop è un abbonamento di 12 mesi, non una licenza a vita. Dopo l'acquisto si riceve via email un codice di riscatto digitale, insieme a una guida all'attivazione e alla fattura. L'attivazione richiede pochi passaggi: La licenza è individuale: si installa su più dispositivi, ma si accede su massimo due e si usa su uno alla volta. Per gruppi di lavoro Adobe propone piani Teams dedicati. Nei forum dedicati agli utenti Adobe tornano sempre le stesse domande. Ecco le risposte. Se disdico l'abbonamento annuale, pago una penale? Sì, se si sceglie l'annuale con pagamento mensile: dopo i primi 14 giorni Adobe applica un costo di recesso pari al 50% delle mensilità residue. È la lamentela più frequente tra gli utenti. Con una licenza prepagata di 12 mesi il problema non esiste: non c'è un contratto da disdire né una penale da pagare.

I codici a prezzo ridotto sono sicuri? Dipende da chi li vende. Codici molto sotto il prezzo di mercato, venduti da privati o su canali senza fattura, possono essere revocati e portare alla sospensione dell'account. Prima di comprare conviene verificare che il venditore sia un'azienda identificabile, emetta fattura, dichiari la durata e l'area di validità della licenza e offra una garanzia di rimborso.

Il codice funziona con il mio account? Il codice si attiva su un Adobe ID il cui Paese sia compatibile con l'area di validità, in questo caso l'Europa. Se sull'account c'è già un abbonamento attivo, il codice potrebbe aggiungere un piano separato invece di prolungarlo: in questo caso conviene sentire l'assistenza prima dell'ordine.

Cosa succede ai miei file alla scadenza? I file salvati sul computer restano sempre di proprietà dell'utente. Si perde l'accesso alle applicazioni a pagamento, mentre conviene scaricare in anticipo i file archiviati nel cloud oltre lo spazio gratuito.

Devo passare da Pro a Standard per spendere meno? Solo se l'intelligenza artificiale e le app mobile non servono. Chi le usa ogni giorno rischia di esaurire subito i 25 crediti mensili di Standard.

Chi non ha mai usato Creative Cloud può partire dalla prova gratuita di 7 giorni offerta da Adobe, per capire quali applicazioni userà davvero. Studenti e docenti hanno invece accesso a un piano dedicato con le stesse applicazioni a prezzo ridotto, ma solo per uso didattico: non è adatto a chi lavora con clienti o fattura progetti. Su Mr Key Shop conviene seguire le promozioni stagionali, come il Black Friday; inoltre chi si iscrive alla newsletter riceve uno sconto di benvenuto del 10%. Il principio vale per tutti gli abbonamenti digitali: un periodo prepagato da un rivenditore affidabile costa meno del pagamento mensile. ANSA lo ha raccontato anche per la musica, spiegando dove acquistare un abbonamento Spotify per risparmiare legalmente , e per gli anime, con una guida su come risparmiare sull'abbonamento Crunchyroll Mega Fan annuale con prezzi e offerte aggiornati .

Come avere Adobe Creative Cloud Pro gratis? L'unico modo legale è la prova gratuita di 7 giorni offerta da Adobe. Le versioni craccate espongono a malware, perdita di dati e sanzioni, soprattutto per chi lavora con clienti.

Esiste Adobe Creative Cloud con licenza a vita? No. Adobe distribuisce le sue applicazioni creative solo in abbonamento; anche la licenza di Mr Key Shop vale 12 mesi.

Esiste una product key per Adobe Creative Cloud Pro? Sì, sotto forma di codice di riscatto digitale: è quello che si riceve acquistando su Mr Key Shop e si attiva sul proprio account Adobe.

Da dove si scarica Creative Cloud Pro? Sempre dall'app ufficiale Creative Cloud di Adobe, dopo aver attivato il codice sul proprio account.

Che differenza c'è tra Acrobat Standard e Acrobat Pro? Acrobat Pro aggiunge funzioni avanzate come il confronto tra documenti, la redazione dei contenuti sensibili e la preparazione dei file per la stampa. In Creative Cloud Pro è già incluso Acrobat Pro.

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